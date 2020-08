Messi comunica al Barça el seu desig d'abandonar el club

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha comunicat aquest dimarts el seu desig d'abandonar el club la propera temporada, a través d'un burofax on l'argentí ha explicat que vol acollir-se a la clàusula del seu contracte que el permet rescindir unilateralment al final del curs.













Segons informa el canal argentí TyC Sports, Messi no confia en el projecte que està fent Ronald Koeman i prefereix posar fi a la seva etapa com a jugador blaugrana. Malgrat tenir contracte fins el 2021, el de Rosario té una clàusula que el deixa sortir 'gratis' al final de cada temporada.





Els serveis jurídics culés haurien rebut aquesta informació, confirmant que les sensacions de Messi amb el nou tècnic no eren les millors. Ara s'especula amb el seu futur en grans equips europeus com Manchester City, Paris Saint-Germain o Inter de Milà; fins i tot no es descarta una retorn cap a la seva Argentina natal, al Newell's.





Messi, de 33 anys, porta jugant en el primer equip del Barça des de la temporada 2004/2005 i un total de 20 anys en la institució. Segons informa TyC Sports, la negociació de la seva sortida serà "dura" per les discrepàncies que poden sorgir en aquesta estranya temporada.





Messi podia acollir-se tècnicament a aquesta clàusula fins el passat 10 de juny, però en aquesta data la competició no havia conclòs a causa de l'aturada per la pandèmia. Per tant, s'entén que el jugador pot prorrogar aquest límit per l'extraordinari de la situació.