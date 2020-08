Colau suspèn les llicències de pisos turístics i anul·la la validesa del decret de la Generalitat

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat, amb una durada inicial d'un any, la suspensió preventiva de les llicències per llogar habitacions turístiques a llars compartides, segons ha anunciat la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, aquest dimarts en roda de premsa.













D'aquesta manera, la suspensió de llicències permet que la Generalitat "rectifiqui" el decret llei i dissenyi una proposta coordinada entre els ajuntaments i la Generalitat per garantir el dret a l'habitatge i abordar la crisi habitacional que, segons Sanz, s'ha aguditzat a arran de la crisi del coronavirus.





"No podem pensar que les habitacions turístiques no impacten en el mercat de l'habitatge. Impacten, l'alteren, perquè són activitats molt més rendibles i per què substitueixen l'oferta per l'habitatge habitual", ha advertit Sanz.





En aquest sentit, ha criticat que el decret presenta aspectes poc precisos com el límit de la temporalitat i de les estades, la capacitat o la perduració de les llicències, i ha instat a la Generalitat a incorporar més instruments -plans urbanístics, ordenances, entre altres- ia acompanyar als ajuntaments per tenir més competències en el control i en les inspeccions d'habitatges.





En aquest sentit, ha retret que l'Ajuntament de Barcelona no estigui capacitat per determinar més condicions i mesures del decret, pel que ha reclamat "respecte" per l'autonomia i per la capacitat jurídica dels consistoris.





Sanz ha argumentat que més enllà de liberalitzar l'activitat, la Generalitat hauria de desenvolupar una normativa que regulés aquesta activitat per evitar l'especulació: "No hem de contraposar turisme amb habitatge, el que hem de contraposar és l'especulació amb el dret a la llar".





Tot i que ha defensat la compatibilitat entre l'activitat turística i l'accés a l'habitatge, ha alertat que l'especulació i la rendibilitat "juguen en contra" dels barcelonins i que el decret està dissenyat per afavorir una determinada activitat lluny dels interessos de la ciutat de Barcelona.





ÚS SOCIAL DE PISOS TURÍSTICS BUITS

D'altra banda, ha fet una crida a la responsabilitat compartida entre administracions i institucions i ha defensat el fi social dels habitatges turístics: "Abans de tenir pisos buits, proposem que tinguin un ús social amb unes garanties públiques i amb un preu".





El decret que permet llogar habitacions en pisos compartits a turistes estava previst per entrar en vigor el dimecres 26 d'agost, per la qual cosa el dilluns es va reunir una comissió extraordinària a l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de "blindar el dret a l'habitatge" .