Coneix les multes de trànsit més freqüents

En 2019 va haver un 10% més de multes de trànsit pel que fa a 2018 (4.119.018), segons recull un recent informe elaborat per l'organització de defensa dels conductors Automobilistes Europeus Associats (AEA).





















En el seu informe AEA assenyala que dos de cada tres multes van ser per excés de velocitat (2.933.244 denúncies), no haver passat la ITV (507.851); no tenir assegurança (131.504); no utilitzar el cinturó de seguretat o SRI (121.206) i conduir amb presència d'alcohol o drogues (112.365).





Les que més van pujar respecte de el mateix període del l'any anterior van ser les referides a la utilització inadequada de carrils (25,1%); no respectar la distància de seguretat (17,8%); no utilitzar el cinturó de seguretat o SRI (13,1%); excessos de velocitat (13,3) i la indeguda col·locació de la càrrega (12,7%).





















Per comunitats autònomes, l'informe d'AEA destaca que si bé a Andalusia es van formular el major nombre de denúncies (1.053.989), va ser a Madrid on es va detectar el major nombre d'infraccions en funció de l'extensió de la seva xarxa de carreteres (175 denúncies per quilòmetre), ia Castella-la Manxa, en funció del seu parc de vehicles (0,27 denúncies per vehicle).