Gairebé un de cada quatre espanyols està disposat a rebre el seu sou en negre

El 23% dels espanyols estaria disposat a rebre el seu sou en 'B', segons es desprèn d'un informe realitzat per Infojobs, en el qual s'assenyala que són els homes el més predisposats a rebre el seu sou en negre (25%).









Tenint en compte l'edat, els enquestats més joves, d'entre 16 i 24 anys, són els que constitueixen el col·lectiu amb major voluntat per rebre el seu sou d'aquesta forma.





No obstant això, tan sols un 20% dels que tenen entre 45 i 65 anys acceptaria rebre el seu sou en negre. Tan sols el 9% dels enquestats en aquest grup d'edat afirma que ha rebut la seva retribució així en els últims tres anys.





Els que compten amb una formació no reglada estan més disposats a percebre un salari a B (41%) i també els que només han cursat estudis bàsics (30%).





Una predisposició que, segons Infojobs, "està alineada amb la realitat ja que de l'informe es desprèn que el 30% dels enquestats amb estudis no reglats afirma haver cobrat en negre una part dels seus ingressos en els últims tres anys". En concret, el 31% d'ells assenyala haver rebut entre el 21% i el 60% dels seus ingressos a 'B'.





La directora de comunicació d'Infojobs, Mònica Pérez, ha assenyalat que els resultats mostren que són els més joves els que entren al mercat laboral amb treballs ocasionals poc regularitzats i que també són les persones amb titulacions no reconegudes o amb una formació bàsica les que corren " més risc d'accedir a el mercat laboral en condicions més precàries ".





De fet, l'estudi mostra que la situació laboral també influeix a l'hora de plantejar-se rebre ingressos en 'B'. Així, s'observa una major disposició a rebre aquest tipus de salaris entre els aturats (31%) en comparació amb els ocupats (21%).





Segons Infojobs, crida l'atenció el percentatge d'enquestats que ocupen càrrecs directius i que mostren la seva predisposició a rebre una part del seu salari en negre, segons ho han afirmat un 29%.





En aquesta línia, diu que un 15% dels enquestats en posicions de lideratge confirma haver cobrat aquest tipus d'ingressos en els últims tres anys i un 38% d'ells assegura a més haver rebut entre el 21% i el 60% del seu salari en B.





El motiu principal que al·ludeixen és que necessiten completar el seu salari (el 40% d'ells així ho afirma). "Una dada que torna a sorprendre per ser un grup que està a dalt a la piràmide salarial", diu la plataforma d'ocupació.





NECESSITAT DE COMPLETAR LA SEVA SALARI





Preguntats pels motius, la població activa espanyola que afirma rebre aquest tipus d'ingressos al·ludeix que l'empresa no li dóna una altra opció (50%).





No obstant això, també destaca, segons el 29% dels enquestats, la necessitat de completar el seu salari. D'altra banda, un 7% apunta a no voler pagar impostos desproporcionats i un 4% assenyala no voler perdre la prestació per desocupació o bé perquè es tracta de treballs interpersonals de poques hores.