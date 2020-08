PP retreu a Sánchez que descarregui la gestió de la crisi a les CCAA: "La sensació és de campi qui pugui"

El portaveu nacional del PP i alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticat que el president de Govern central, Pedro Sánchez, descarregui la responsabilitat de combatre la pandèmia a les comunitats autònomes, quan precisament es requereix ara el "lideratge i coordinació" de Govern.













"La sensació que tenen els espanyols avui és, bé, campi qui pugui; 17 solucions diferents per a la pandèmia, 17 solucions diferents. No, això va que això ha d'anar de tots i per a tots i això s'ha de fer des del Govern de la nació, a el govern de les comunitats autònomes i als ajuntaments, per descomptat ", ha subratllat Almeida.





Després de visitar el Centre de Serveis Socials Eduardo Minguito de la capital, el dirigent popular ha insistit que la lluita contra el Covid-19 concerneix a tots i es necessita un esforç "conjunt" de totes les administracions i la societat.





LA SOLUCIÓ NO SÓN ELS ESTATS D'ALARMA LOCALS





Per tant, es requereix un lideratge per part de Govern i no pot ser que la solució que dóna Sánchez a la resta d'administracions és aplicar la llei que regula l'estat d'alarma, que té 35 anys de vigència, quan es va anunciar per la seva banda " tot un conjunt legislatiu "per frenar la pandèmia sense recórrer a aquest mecanisme excepcional.





I és que per a Martínez-Almeida el president de el Govern "no ofereix res" a les autonomies amb l'opció de sol·licitar la declaració de l'estat d'alarma singularitzat a el territori.





"És que no és ni un oferiment que fa el president de Govern, és que és el mecanisme que existeix des de fa 35 anys, ja que l'article 5 (de la Llei Orgànica 4/1981) ve que el president d'una comunitat pot sol·licitar a l' president de Govern la declaració de l'estat d'alarma. No és un oferiment sinó el que diu la llei ", ha desgranat Almeida.





En conseqüència, Almeida ha replicat a Sánchez que la conjuntura actual exigeix a tots "donar un cop de mà", col·laborar entre les diferents administracions i ser "lleials". Però en el seu lloc, el missatge que llança el president de Govern, al seu parer, és que des de l'estat d'alarma que va decretar "ja no ha de dir res més ni té res més a fer".





El portaveu del PP ha alertat el plantejament erroni que suposa l'actitud de el cap de l'Executiu amb la seva posició de derivar a les autonomies la responsabilitat de gestionar la crisi sanitària.





"Quin esforç i responsabilitat demanarem als espanyols, què els direm als espanyols des de les institucions. Que no cal fugir d'estudi? Que cal fer un exercici de responsabilitat i que tots hem de donar el millor de nosaltres mateixos ?, ha qüestionat.





A més, Martínez-Almeida s'ha preguntat què poden esperar els espanyols d'un Executiu que opta per traslladar a les autonomies tot el pes del combat contra la pandèmia, que "no entén de persones ni territoris i l'únic que coneix és fer mal".





SÁNCHEZ DEMANA UNITAT MENTRE EL PSOE VOL CENSURAR AYUSO





L'única solució per al portaveu deL PP és apel·lar a la unitat institucional i assumir cada administració la seva responsabilitat per sumar "esforços" en el camí davant del Covid-19, una cosa fonamental per a una tardor que apunta "difícil".





Tampoc veu de rebut que Sánchez apel·li a Moncloa a la unitat institucional ja que no hi hagi partidisme quan "als dos minuts" diu que hi ha comunitats progressistes que "ho han fet millor que altres".





També ha afegit que "ningú entén" que exhorti a aquesta unitat i a desplegar "grans esforços" quan a Madrid el PSOE, el mateix partit de Govern, demana una moció de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.