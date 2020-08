CaixaBank va formar a 10.000 persones en cultura financera el 2019

CaixaBank ha format més de 10.000 persones en cultura financera durant l'any 2019, gràcies a la seva adhesió al 'Programa Funcas d'Estímul de l'Educació Financera' impulsat per Funcas i l'Associació de Caixes i Bancs creats per les caixes (CECA), que ha estat renovada per seguir treballant en iniciatives de formació sobre cultura financera.









Segons ha informat CaixaBank, la col·laboració iniciada el 2018 ha permès continuar impulsant activitats formatives presencials en què han participat més de 10.000 assistents i crear continguts en línia de cultura financera que han superat els 12 milions de visualitzacions durant 2019.





L'entitat ha destacat les activitats dirigides als infants, per als que s'han organitzat a la xarxa d'oficines de CaixaBank prop de 62 sessions de contacontes 'La Bici de Lola' (un conte que ensenya a estalviar i el valor de els diners), amb l'assistència de prop de 1.900 participants, i les destinades a les persones amb discapacitat intel·lectual, que han pogut accedir a tallers de finances bàsiques impartits per voluntaris de "la Caixa", amb 1.600 beneficiaris.





Per a particulars amb interès en saber més sobre inversió i planificació financera s'han celebrat els cursos de formació Aula per a accionistes minoristes (amb 800 participants en els 14 cursos organitzats) i les conferències CaixaBank Futur sobre planificació de la jubilació, amb 308 sessions i més de 6.400 participants.





Aquestes activitats presencials s'han complementat amb continguts digitals i recursos audiovisuals sobre cultura financera, als quals es pot accedir de manera gratuïta a través d'un nou web de cultura financera (www.caixabank.es/culturafinanciera).





Així mateix, s'han desenvolupat continguts específics per a xarxes socials, com la col·laboració amb influencers en la iniciativa 'Finances per a followers' o el podcast 'Economia quotidiana', disponible a les plataformes d'àudio iVoox, iTunes o Spotify, entre d'altres. A més, s'han celebrat 16 sessions de formació webinars Aula, amb més de 1.700 participants.