El Covid-19 obliga a ajornar el Fòrum de Davos fins a l'estiu de 2021

El Fòrum Econòmic Mundial, que se celebra anualment a finals de gener a la localitat de Davos-Klosters, als Alps suïssos, ha decidit ajornar la seva edició de l'any que ve, la número 51, fins a "principis de l'estiu de 2021" davant la impossibilitat de garantir el seu desenvolupament de forma segura per als assistents davant la pandèmia de Covid-19.









"El consell dels experts és que no podem fer-ho de forma segura al gener", va anunciar un portaveu de l'organització, que ha apuntat que en la setmana de el 25 de gener de 2021 es durà a terme de manera telemàtica una sèrie de diàlegs d'alt nivell entre líders mundials per conèixer la seva opinió sobre la situació en 2021.





"La decisió no es va prendre fàcilment, donada la necessitat urgent que els líders mundials s'uneixin per dissenyar un camí de recuperació comú i donar forma a el" Gran Reinici "en l'era post-Covid-19", ha afegit.





D'aquesta manera, el Fòrum Econòmic Mundial espera anunciar els detalls de la nova programació del seu 51 edició tan aviat com hi hagi la seguretat que es compleixen totes les condicions per a garantir la salut i la seguretat dels participants i la comunitat amfitriona.





Des de la seva creació el 1971, el Fòrum Econòmic Mundial, més conegut com a Fòrum de Davos, pretén reunir anualment a alts executius de les principals empreses mundials, als caps d'Estat, ministres, personalitats polítiques influents, acadèmics prestigiosos, representants d'organitzacions, joves , així com a representants de la innovació tecnològica i de la societat civil.





En la seva edició de 2020, l'esdeveniment va comptar amb el president dels Estats Units, Donald Trump, i amb l'activista Greta Thunberg com a grans protagonistes de fòrum, a què va assistir una nodrida representació d'Espanya, liderada pel president de Govern, Pedro Sánchez, acompanyat de Nadia Calviño, així com d'importants empresaris espanyols.