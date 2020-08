Espanya entra en la segona onada del Covid-19: Sanitat reporta 3.594 contagis en les darreres 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha informat de 3.594 casos de COVID-19 en les últimes 24 hores, 1.179 més que els notificats ahir (2.415). A més, l'informe d'aquest dimecres ha afegit 7.296 nous positius, elevant la xifra total a 419.849. En les últimes dues setmanes, 20.414 persones han iniciat símptomes i han estat diagnosticades, 4.831 en els passats set dies. Amb aquestes xifres, similars a les d'abril, es pot assegurar el país ha entrat en la segona onada de contagis.









Dels 3.594 nous diagnòstics, 370 s'han produït a Andalusia, 316 a Aragó, 48 a Astúries, 290 a Canàries, 82 a Cantàbria, 81 a Castella-la Manxa, 53 a Castella i Lleó, 165 a Catalunya, onze a Ceuta, 70 a Extremadura, 171 a Galícia, 1.513 a Madrid, 13 a Melilla, 48 a Múrcia, 121 a Navarra, 151 al País Basc i 91 a La Rioja. L'informe no compta amb les dades de Comundidad Valenciana perquè "no ha carregat dades per problemes tècnics".





En l'última setmana 129 persones han mort amb prova diagnòstica positiva confirmada de COVID-19, en comparació amb els 116 recollits aquest dimarts per Sanitat. A nivell general, 28.971 pacients han mort pel coronavirus a Espanya des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials.





Dels 129 morts, tretze s'han registrat a Andalusia, un a Aragó, un a Astúries, quatre a Balears, tres a Canàries, un a Cantàbria, tres a Castella-la Manxa, set a Castella i Lleó, vuit a Catalunya, 6 a Comunitat Valenciana, tres a Extremadura, vuit a Galícia, 57 a Madrid, tres a Múrcia, un a Navarra, vuit a País Basc i dos a la Rioja.





Des de dimecres passat s'han produït 1.514 ingressos en llits hospitalaris (132.549 en el conjunt de la pandèmia): 202 a Andalusia, 81 a Aragó, quatre a Astúries, 40 a Balears, 98 a les Canàries, 32 a Cantàbria, 17 a Castella la Manxa, 117 a Castella i Lleó, 57 a Catalunya, un a Ceuta, 101 a Comunitat Valenciana, 24 a Extremadura, 98 a Galícia, 502 a Madrid, quatre a Melilla, 67 a Múrcia, 41 a Navarra, vuit a País Basc i 20 a La Rioja.





A més, cal afegir 102 ingressos en Unitat de Cures Intensives (UCI), per 12.172 des que el virus del COVID-19 va arribar a Espanya: onze a Andalusia, un a Aragó, vuit a Balears, 16 a les Canàries, tres a Cantàbria, tres a Castella-la Manxa, 10 a Castella i Lleó, sis a Catalunya, sis a Comunitat Valenciana, quatre a Extremadura, nou a Galícia, 13 a Madrid, un a Melilla, tres a Múrcia, sis a Navarra, un a País Basc i un a la Rioja.