CatalunyaPress T'INFORMA

La notícia més important del dia a Espanya, segurament, sigui el gran augment de contagis que ha tingut el Covid-19 en les últimes 24 hores. Tenint en compte les xifres d'avui i la de les anteriors jornades, es pot afirmar que el país ha entrat de ple en la segona onada del coronavirus.









I la pandèmia mundial sembla que no ha satisfet a aquest 2020 tan necessitat de tragèdia. Avui, diversos països europeus han mobilitzat els seus exèrcits a la Mediterrània per protegir Grècia de Turquia, que ha decidit unilateralment apoderar de les seves aigües. El primer ministre turc amenaça de la guerra. Com acabarà tot?









D'altra banda, les institucions segueixen buscant com fer factible la volta a l'escola. La nostra redactora Maria Alemany ha recollit com estan resolent aquest problema en els altres països europeus .





El Govern, tement que a Espanya es vagi a complicar la volta als col·legis, ha anunciat que està valorant atorgar una baixa o un permís retribuït per als pares els fills estiguin en quarantena.









Finalment, en el món esportiu tot segueix girant al voltant de la sortida de Leo Messi de l'FC Barcelona. Avui us hem explicat que Jordi Farré, precandidat a la presidència de Barça, ha presentat una moció de censura contra Bartomeu .









