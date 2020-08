El manifest d'antics alts càrrecs en defensa de Joan Carles I s'envia a Zarzuela després de sumar 215 signatures

El manifest d'exministres, expresidents autonòmics, ambaixadors i altres antics alts càrrecs en suport a el Rei Joan Carles, defensant la seva presumpció d'innocència i reivindicant el seu llegat, s'ha enviat a el Palau de la Zarzuela després de reunir 215 signatures, el triple de la xifra de adhesions que hi havia fa només una setmana.









Quan es va anunciar aquest manifest, el passat dia 18, hi havia una llista de setanta signants, però en els últims dies s'han anat sumant altres antics alts càrrecs i parlamentaris de diferents partits polítics.





El text ha estat enviat a la Casa del Rei amb un missatge de l'expresident del Senat Juan José Laborda en el qual se subratlla que "no són tots els que volguessin signar i donar suport a la idea, però és un microcosmos que representa el pluralisme democràtic al voltant a la idea de la Monarquia parlamentària que Sa Majestat Felip VI encarna en aquest temps nou ".





En aquesta relació de 215 signants hi ha 43 ministres de tots els governs, quatre presidents de Congrés i dos del Senat i un Parlament Europeu, prop de deu presidents de comunitats autònomes, trenta ambaixadors i més de 120 diputats, senadors

i alts càrrecs durant el regnat de Joan Carles I. A més, s'han sumat desenes de persones dels diversos àmbits de la societat civil.





D'PSOE, PP I UCD





Entre els signants deL PSOE apareixen l'exvicepresident Alfonso Guerra, els exministres Jerónimo Saavedra, Celestino Corbacho, Matilde Fernández, Carlos Westendorp i Cristina Alberdi, els expresidents autonòmics Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura), Joaquín Leguina (Madrid) i José Rodríguez de la Borbolla (Andalusia), i altres alts càrrecs com l'exdirector de gabinet de Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano, o l'exalcalde Francisco Vázquez, avui que ve a Ciutadans.





Hi ha membres dels Governs de José María Aznar i de Mariano Rajoy com els exministres Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Josep Piqué, Eduardo Serra, Pío Cabanillas, Federico Trillo, Pilar de el Castell, Rafael Catalá, Alberto Ruiz Gallardón, Jorge Fernández Díaz, José Ignacio Wert, Ana Pastor, Juan Ignacio Zoido, Alfonso Alonso, Dolors Montserrat i Román Escolano.





A la llista hi ha a més expresidents autonòmics de PP com Juan Vicente Herrera (Castella i Lleó), Francesc Camps (Comunitat Valenciana), Pedro Sanz (la Rioja), Luisa Fernanda Rudi (Aragó) i Esperanza Aguirre (Madrid), així com els expresidents de Congrés Jesús Posada i de l'Senat Pío García Escudero, i l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella.





En el llistat hi ha a més figures de la Transició com Rodolfo Martín Villa, altres exministres de la UCD com Marcelino Oreja, Alberto Oliart i Soledad Becerril, que també va ser alcaldessa amb el PP i ex defensora el Poble, així com l'expresident de Parlament Europeu José Maria Gil Robles, i ex secretaris d'Estat, ambaixadors i altres antics alts càrrecs.





També s'han sumat representants d'altres partits com Miguel Sanz (expresident navarrès) i Francisco Sosa Wagner, exeurodiputat d'UPyD.





En el text donat a conèixer fa una setmana es reivindica el llegat de Joan Carles I en aquests més de quaranta anys de democràcia, la "etapa històrica més fructífera que ha conegut Espanya en l'època contemporània".





PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA





"Les nombroses informacions que apareixen aquests dies sobre determinades activitats de el Rei Joan Carles I han excitat una proliferació de condemnes sense el degut respecte a la presumpció d'innocència --indican--. Si les seves accions poguessin ser mereixedores de reprovació el decidiran els tribunals de justícia, però mai es podrà esborrar la tasca del Rei Joan Carles en benefici de la democràcia i de la Nació, sota pena d'una ingratitud social que res de bo presagiaria del conjunt de la societat espanyola ".





El document subratlla que "la Monarquia parlamentària, així com el conjunt de la Constitució de 1978, han propiciat una Espanya moderna, amb un sistema polític, econòmic i social avançat forjat en la llibertat, en la justícia i en la solidaritat".





"Hereu dels poders autoritaris de la dictadura del general Franco, el Rei Joan Carles I va fer saber al poc d'accedir al tron la seva voluntat explícita de renunciar als mateixos per a propiciar l'organització institucional espanyola d'acord amb el model de les democràcies occidentals - -recorden--. el rei Joan Carles es va comprometre a ser el Rei de tots els espanyols i aviat es va aconseguir una Espanya sense exiliats i la superació de les qüestions que ens havien enfrontat en la història recent ".





Els signants enalteixen "la ben anomenada Transició" destacant l'aprovació de la Constitució de 1978 després d'unes eleccions lliures a les que van concórrer tots els partits polítics, el que "va propiciar la reconciliació entre els espanyols i un gran acord nacional, que va complir amb la voluntat del Rei que Espanya fos un país europeu i iberoamericà, d'acord amb la seva vocació històrica, i una democràcia occidental avançada, on tots cabessin, oberta al pluralisme representatiu ja l'alternança política ".