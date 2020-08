El president de Govern, el socialista Pedro Sánchez, es reunirà el pròxima dijous 3 de setembre al matí al Palau de la Moncloa amb Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés.





MÉS INFORMACIÓ Pedro Sánchez es reunirà amb ERC abans que amb Cs i PP





La cita s'emmarca en la ronda de reunions amb l'oposició que ha convocat el president amb idea de desterrar la confrontació partidista de la reconstrucció econòmica i social que ha d'afrontar Espanya després de la pandèmia del coronavirus, així com per desbloquejar la renovació d'institucions.





Sánchez es veurà amb Rufián a l'endemà de rebre la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que segons ERC és incompatible amb la recuperació de l'aliança amb l'esquerra que va possibilitar el 2018 la moció de censura contra Mariano Rajoy i que va permetre aquest any la reelecció de president.





Aquest dimecres, el vicepresident de la Generalitat i dirigente d'ERC, Pere Aragonès, ha tornat a demanar a Govern de Pedro Sánchez un "canvi d'actitud amb Catalunya i amb el conflicte polític" com a condició per donar suport al projecte dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2021.





Segons la seva opinió, els acords de gener per a la investidura de Sánchez no s'han complert pel que fa al conflicte polític de Catalunya, que ERC considera que s'ha de resoldre "per la via política i no la judicial ni penal". També ha recalcat que tant el referèndum d'autodeterminació com la independència de Catalunya són "inevitables".