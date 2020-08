Cap comunitat autònoma vol l'estat d'alarma al seu territori

Les comunitats autònomes no es plantegen de moment demanar a Govern central un estat d'alarma individualitzat per doblegar la corba de contagis per coronavirus, tal com va proposar aquest dimarts el president de Govern, Pedro Sánchez, i han començat a reclamar la incorporació de rastrejadors militars per frenar l'expansió de la pandèmia, amb la Regió de Múrcia com la primera a sol·licitar reforços.









A Catalunya, la consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha explicat aquest dimecres que l'Executiu català ha d'estudiar detingudament la invitació de el president de Govern, Pedro Sánchez, de declarar un estat d'alarma individualitzat davant l'impacte del Covid-19 un cop coneguin "tots els detalls".





El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha valorat la possibilitat de l'estat d'alarma plantejada per l'Executiu i ha afirmat que, si fos necessari per garantir la salut pública dels valencians, "per descomptat" es acudiria a aquest mecanisme, per què considera que ja hi ha una "seguretat jurídica", si bé l'estat de la pandèmia en l'actualitat no ho requereix perquè la situació a la comunitat està "controlada". "No és satisfactòria però ara no es donen les circumstàncies per a aquest plantejament", ha dit.





El seu homòleg a Extremadura, el 'socialista' Guillermo Fernández vara, ha considerat també que en la seva regió "no es donen" les circumstàncies "en aquest moment" com per a sol·licitar a Govern central un estat d'alarma i ha criticat el PP per "crear problemes "que, al seu parer, no existeixen.





Per la seva banda, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha agraït l'oferiment de Sánchez, però ha advertit que l'eficàcia d'aquesta mesura està lligada a la mobilitat entre regions, com es va posar de manifest durant els primers mesos de l'epidèmia. "La clau de l'estat d'alarma resideix en la mobilitat, i si s'adopten mesures sense tenir en compte aquest aspecte tindrien poca utilitat", ha insistit.





Més contundent s'ha pronunciat el vicepresident primer de Govern de Navarra, Javier Remírez, que ha afirmat que l'executiu foral no preveu "a dia d'avui" demanar la declaració de l'estat d'alarma. "En la situació en què estem i amb les mesures que estem prenent no caldria ni seria imprescindible", ha dit Remírez.





En aquesta mateixa línia va respondre el president de la Generalitat, Quim Torra, que va afirmar que estudiarà la proposta de Govern i, un cop conegui tots els detalls, donarà una resposta al respecte.





Així mateix, el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, ha manifestat que, "en aquest moment", no cal un "estat d'alarma" en aquesta comunitat autònoma, al temps que ha acusat el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez , d'"eludir la seva responsabilitat" en relació amb aquest instrument a l'plantejar ahir que una regió pugui sol·licitar la seva aplicació al seu territori.





Marín ha insistit que la proposta de Sánchez no és una eina "ni àgil ni eficaç", al temps que "envaeix una competència que per llei orgànica és només de el cap de Govern d'Espanya".





El president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificat el seu rebuig a la via dels estats d'alarma individualitzats. Al temps, ha anunciat que la Xunta, com autonomia "lleial", ultima una proposta alternativa que remetrà a l'Executiu central: una nova llei orgànica de salut per facilitar la gestió de la pandèmia.





Finalment, el Govern de Ceuta que presideix Juan Vivas (PP) ha sol·licitat a la Secretaria General de l'Assemblea un informe "jurídic" sobre si l'Administració regional podria demanar amb el seu rang institucional de Ciutat Autònoma la declaració d'un estat d'alarma limitat al seu territori, de tot just 19 quilòmetres quadrats.





També s'ha pronunciat el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que no creu que sigui necessari que el Govern espanyol decreti novament l'estat d'alarma i ha defensat l'actual coordinació i "comunicació permanent".





La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va declarar que sol·licitarà "tot allò que faci falta si serveix per a protegir la salut dels ciutadans". El seu homòleg a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertit al cap de l'Executiu que la solució "no és oferir" a les comunitats autònomes l'estat d'alarma per al seu territori i l'acusa de "posar-se de nou a un costat".





A més, el Govern de les Balears, Múrcia, Aragó i Cantàbria tampoc van veure necessari l'aplicació, per ara, d'un estat d'alarma individualitzat per contenir l'expansió de la pandèmia.





MÚRCIA, PRIMERA REGIÓ A DEMANAR RASTREJADORS





Per la seva banda, el Govern de la Regió de Múrcia ha demanat aquest dijous al Govern central la col·laboració de 60 dels rastrejadors militars que aquest ha posat a disposició de les comunitats per reforçar el seguiment dels casos actius de covid-19.





Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Manuel Villegas, després de participar en la reunió de Consell Interterritorial de el Sistema de Salut presidida pel ministre d'el ram, Salvador Illa. Villegas ha indicat que 60 és el nombre de rastrejadors que correspondria a la Regió de Múrcia per població, tenint en compte que el president de Govern central, Pedro Sánchez, va oferir uns 2.000 per a tot el país.





El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmat que demanarà al Ministeri de Defensa informació sobre els perfils dels rastrejadors de l'Exèrcit per saber si es poden adequar als seguiments que realitza la Conselleria i "veure com encaixen" .





D'altra banda, el Govern de Cantàbria no ha descartat haver de recórrer a ells. El conseller de Sanitat, Miguel Rodríguez, ha assenyalat que la regió ha fet "un esforç immens" per contractar rastrejadors però "no descarta haver de recórrer a aquesta mesura".





L'Executiu gallec està interessat en el reforç de rastrejadors de casos de la COVID-19 amb militars i s'ha dirigit al Ministeri de Sanitat per concretar els termes de l'oferta. "Ens vam mostrar interessats, ens dirigim al Ministeri de Defensa i ara estem pendents de concreció", han traslladat fonts de la Conselleria de Sanitat. Entre les qüestions que caldria ratificar estarien el nombre d'efectius i quan es produirien les incorporacions.





El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, ha dit "de moment" la comunitat està "bé", encara que "òbviament això no és una foto fixa, és una foto molt dinàmica" i "si canviés i fos necessari" la regió agrairia "enormement "poder fer ús dels rastrejadors militars.





En aquesta mateixa línia, l'Executiu navarrès no ha descartat l'oferiment, "com no descartem utilitzar tots els mitjans al nostre abast". "Si des del Govern de Navarra es considera que hem de fer ús -dels rastrejadors de l'Exèrcit-, no ho descartem", ha afirmat el vicepresident, Javier Remírez.





Davant l'anunci de Sánchez de 2.000 efectius de l'Exèrcit per a realitzar tasques de rastreig, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat català, Meritxell Budó, ha reivindicat la capacitat de rastreig de Catalunya que "s'ha incrementat molt" i ha afegit que és important per combatre la pandèmia.





Finalment, el director general de Salut Pública de el Principat d'Astúries, Rafael Cofiño, ha descartat que el Govern asturià sol·liciti de moment la col·laboració dels 2.000 rastrejadors de l'Exèrcit que l'Executiu central va posar a disposició de les autonomies aquest dimarts i ha assegurat que , si bé Salut està "oberta" a "tota mena d'idees", no tenen en ment sol·licitar aquest ajut per ara.