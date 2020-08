Alliberades 12 tortugues babaues a la platja de Castelldefels que es van trobar el 2019

Un total de 12 tortugues babaues ( 'Caretta caretta') que es van trobar a la platja de Castelldefels a l'octubre del 2019 han estat alliberades aquest dimecres a la mateixa localitat després d'haver criat en captivitat per incrementar la seva supervivència, segons ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat.









El 2019 es van trobar 13 tortugues, de les quals 12 s'han alliberat aquest dimecres, el que suposa una supervivència del 92% a l'any d'edat, amb un pes d'entre 800 i 1.000 grams.





L'alliberament forma part de el projecte de 'head starting' pel qual els animals es mantenen en captivitat fins que aconsegueixen un pes adequat, durant un o dos anys, amb diferents programes de gestió i conservació de la tortuga marina a la costa catalana.





El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha detallat que la nidificació de tortugues babaues es deu a "una adaptació dels animals a l'escalfament cada vegada més ràpid de les zones de posada tradicionals ', i ha manifestat l'obligació de l' Govern de protegir la biodiversitat.





Les tortugues que surten a posar a les platges catalanes es troben amb una "zona nocturna humanitzada, amb soroll, il·luminació, i la presència de persones i animals que no estan acostumades", per això, fan el niu a prop de la riba, on es refreda, s'inunda i és inviable.