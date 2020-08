El soci mexicà de Prisa irrompeix a la redacció de W Ràdio a Mèxic

Prisa té un altre front obert. El soci de Prisa a Mèxic, Grupo Alemán, va irrompre a 'W Ràdio', la ràdio que controla el grup Prisa.









Sembla que algunes persones de Grupo Alemán van entrar a la ràdio sense autorització, juntament amb notaris i advocats, amb la intenció de prendre el control editorial. Així doncs, un cop dins van exigir a director de 'W Ràdio', Francisco Cabanyes, que signés la seva renúncia. Cabanyes es va negar a fer-ho. Acte segur, Prisa va emetre un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) explicant el que ha passat. En el text asseguren que Corporatiu Coral va difondre un comunicat "fent-ho passar com una nota de premsa de la pròpia Radiópolis, en què informava dels supòsits relleus en el Consell d'Administració i a la Direcció de la companyia".





Sistema Radiápolis és l'editora de 'W Ràdio'. Tan sols uns dies abans, aquesta editora va rebre notificacions de Corporatiu Coral. Segons Prisa, "aquestes notificacions es referien a certs acords que s'haurien adoptat en el si d'una assemblea d'accionistes suposadament celebrada el passat 24 d'agost. Entre aquests acords s'inclouen la modificació dels membres de Consell d'Administració de Radiópolis, el cessament del seu director general i del seu Director de Finances i la seva substitució per persones afins a Coral i al Sr. Carlos Cabal Peniche, així com la revocació de tots els poders concedits anteriorment per la companyia ".





El Grup Prisa no tenia coneixement de l'assemblea d'accionistes i no va ser celebrada segons el que estableixen els estatuts, per la qual cosa Prisa la considera nul·la. Ara el grup de comunicació Prisa portarà als tribunals al seu soci mexicà.