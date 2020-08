Ja són al mercat les mascaretes FFP2 de el CSIC, que permeten més temps d'ús

Un equip d'investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat un nou material per a filtres de màscares sanitàries basat en nanofibres. Aquest nou material, desenvolupat per l'equip de l'investigador José María Lagarón, de l'Institut d'Agroquímica i Tècnica Alimentari a (IATA-CSIC), i l'empresa de base tecnològica del CSIC Bioinicia, s'aplica a les mascaretes sanitàries FFP1, FFP2 i FFP3 i quirúrgiques.













Aquesta setmana ha arribat a el mercat espanyol el primer mig milió de màscares produïdes amb aquest material filtrant, i al llarg de les properes també es comercialitzaran a Alemanya i Llatinoamèrica. Els investigadors asseguren que aquestes màscares tenen més temps d'usabilitat i en breu seran antimicrobianes i biodegradables.





Aquesta nova tecnologia és fruit dels projectes aprovats per la plataforma Salut Global del CSIC i per la convocatòria de el Sistema Valencià d'Innovació i Investigació de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, com a iniciatives per abordar la pandèmia de COVID-19 .





"Des de l'inici de la pandèmia el CSIC està desenvolupant una estratègia que asseguri que el coneixement i les tecnologies relacionades amb el Covid-19 arribin el més aviat possible a la societat en condicions raonables per a la seva adquisició. Aquest és un exemple clar d'èxit de col·laboració publicoprivada, en aquest cas amb una empresa de base tecnològica nascuda del CSIC ", assenyala la doctora Ángela Ribeiro, vicepresidenta adjunta de Transferència de el Coneixement del CSIC.





Aquestes màscares compten amb la certificació especial CPA FFP2, que Europa ha llançat per a resoldre l'emergència que es va crear a l'interrompre el comerç de certs materials de filtració que provenien principalment de la Xina. Han estat certificades per DEKRA i APPLUS +.





"Assolir nivells de FFP2 en fabricació és molt complex sense l'ús de la tecnologia convencional, i que sapiguem només l'empresa Bioinica SL, pot oferir aquest tipus d'infraestructura a nivell nacional i en altres països d'Europa per fabricar aquest tipus de màscares", explica Lagarón.





Aquestes màscares podran ser utilitzades per la població durant diversos dies. També estan pensades per a professionals sanitaris, personal de línies aèries i per forces i cossos de seguretat de l'estat, en aquest cas la recomanació és utilitzar una a el dia.





Es poden adquirir a través de Bioinicia SL, que és cotitular juntament amb el CSIC de la patent de la tecnologia, i de les seves xarxes de distribució que subministren a organismes públics, farmàcies i supermercats.





Aquesta iniciativa no pretén competir a mitjà i llarg termini amb els fabricants de mascaretes ja existents, sinó crear una xarxa de fabricants de qualitat als quals servir el filtre o les màquines industrials per fer-ho. S'estima que es fabriquin al voltant de 800.000 unitats al juliol, agost i setembre, fins a arribar a fabricar 4 milions per mes. A partir d'octubre, s'espera fabricar 11 milions a la setmana.





"Properament, s'espera qual diverses empreses espanyoles llancin al mercat unes màscares sanitàries i quirúrgiques rentables utilitzant aquest filtre. També estem a punt de tancar un acord de distribució amb una gran empresa que distribueix a Llatinoamèrica, Canadà i els Estats Units, per comercialitzar entre 2 i 4 milions de màscares durant els mesos de juliol i agost ", afegeix Lagarón.





Aquest grup de recerca també ha desenvolupat un model de filtre antimicrobià i un altre biodegradable, que arribaran a el mercat al setembre. A partir de llavors, totes les màscares fetes amb el filtre de Bioincia SL, denominat PROVEIL, seran per defecte antimicrobianes.