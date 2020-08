Díaz assegura que el govern central prendrà les mesures necessàries perquè els treballadors puguin tenir cura dels fills

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat que el Govern central desplegarà les mesures necessàries perquè els treballadors puguin tenir cura dels seus fills, protegir els docents, evitar contagis i preservar l'educació.













Així ho ha assenyalat en una entrevista a RNE, on ha afirmat que l'Executiu pensa prorrogar el pla 'Em té cura' per permetre que els pares amb fills amb coronavirus puguin acollir-se a una flexibilització de la jornada laboral.





"S'obre la taula de diàleg social el 4 de setembre per donar suport a el sector turístic a les Balears i un dels elements que es van a discutir és el pla 'Em té cura'. Transmeto tranquil·litat, perquè el pla continuarà", ha afegit.





Així mateix, ha recordat que el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ja va arbitrar una mesura, "que va ser desplegar la incapacitat temporal en aquells supòsits de quarantena". "Es van a prendre les mesures necessàries perquè ningú es quedi enrere", ha remarcat.





La titular del Ministeri també ha defensat la tasca de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, davant de les crítiques que ha rebut per la seva falta de lideratge en el retorn a les aules. "Fa una feina extraordinària i té un equip magnífic", ha postil·lat Díaz.





D'altra banda, pel que fa als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), la ministra ha assenyalat que són 700.000 els treballadors que segueixen acollits a aquesta eina i ha dit que aquests treballadors "estan localitzats en sectors molt concrets".





CREU QUE HI HAURÀ ACORD PER PRORROGAR ELS ERTO, PERÒ NO EL DIA 4

Sobre la pròrroga d'aquests, la ministra creu que hi haurà acord amb els agents socials per ampliar aquesta eina, que expira el 30 de setembre.





Preguntada sobre si s'arribarà a un acord per prorrogar els ERTOs el proper dia 4, la ministra ha deixat clar que no, perquè no es reuneixen les condicions per tancar l'acord, i que aquest dia únicament es arrencarà la taula de diàleg social. "Després hi ha una taula tècnica. El diàleg social és molt intens. No és només quan apareixem signant, té molta feina prèvia", ha subratllat.





Respecte a la petició dels sindicats perquè es mantinguin les quanties de les prestacions associades als ERTO per arribar a un acord, la ministra ha assenyalat que "ningú se senti a negociar amb línies vermelles" i ha dit que això forma part de la negociació. A més, ha agraït als agents socials la seva trajectòria.





Tot i això, no ha assenyalat fins quan es preveu estendre els ERTO. "Si l'eina funciona bé, per què hi farem posar terminis? L'important és que el Govern no deixarà caure a ningú", ha insistit.





D'altra banda, considera que hi haurà acord amb empresaris i sindicats per regular el teletreball i ha deixat clar que "la clau del teletreball és que sigui voluntari per a les dues parts". "Ningú no pot imposar", ha afegit.