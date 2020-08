L'ànsia d'alcohol podria reduir-se canviant la microbiota intestinal

La importància de la microbiota intestinal en la reducció de la càrrega de la malaltia hepàtica relacionada amb l'alcohol i el càncer de fetge s'ha demostrat en un nou estudi pilot presentat a The Digital International Liver Congress (TM) 2020.









L'estudi va examinar si la transferència de bacteris fecals d'un individu sa a un pacient (FMT) podria reduir les ànsies d'alcohol com el primer pas per al seu ús en assajos més grans posteriors.





En un assaig clínic pilot, doble cec, controlat amb placebo i aleatori, 20 pacients amb trastorn per consum d'alcohol, que havien intentat deixar l'alcohol sense èxit, van rebre FMT o placebo. Es va demostrar que FMT va reduir l'ànsia d'alcohol, així com el perfil d'impacte total i psicosocial de la malaltia en el dia 15 després de el tractament. També es va observar un augment significatiu corresponent a la diversitat de microbiotes en pacients amb FMT en comparació amb els pacients de referència.





Els desequilibris en la microbiota intestinal s'han implicat en contribuir a la malaltia hepàtica alcohòlica i aquest estudi planteja la possibilitat d'explotar el maneig de la microbiota intestinal per millorar els resultats dels pacients.





En els casos de consum crònic d'alcohol, les espècies reactives d'oxigen produïdes pel metabolisme de l'alcohol poden conduir a inflamació intestinal crònica, que pot augmentar la permeabilitat intestinal i alterar la composició de la microbiota. Es creu que un augment de la permeabilitat intestinal condueix a la reubicació d'ADN bacterià intestinal i endotoxines al fetge. Aquests últims es creu que indueixen vies inflamatòries associades amb el desenvolupament de malalties hepàtiques, incloent el càncer.





"FMT era segur i va mostrar un impacte en la reducció de l'ànsia d'alcohol a curt termini i la millora de la qualitat de vida psicosocial en pacients amb cirrosi i trastorn per consum d'alcohol", va comentar el presentador de l'estudi ILC, el Dr. Jasmohan Bajaj, de l'McGuire VA Medical Center, EE. UU. "l'abundància relativa de bacteris productors d'àcids grassos de cadena curta identificades en pacients amb major diversitat després de FMT demostra que alterar l'eix intestí-cervell és una via potencial per alleujar el trastorn per consum d'alcohol en les persones amb cirrosi. "





"La comprensió de les interaccions entre el genoma humà i el microbioma en la salut i la malaltia ha representat una de les principals àrees de progrés en els últims anys", va dir el professor Luca Valenti, membre de Comitè Científic EASL de la Universitat de Milà , Itàlia. "Aquest estudi posa les bases per a explotar aquest nou coneixement en el tractament de la malaltia hepàtica."