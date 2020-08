Condemnat a 18 mesos de presó per danyar un quadre de Picasso a la Tate Modern

Un jove de 20 anys ha estat condemnat a 18 mesos de presó per colpejar i danyar un quadre de Picasso, 'Bust de dona', valorat en més de 22 milions d'euros a la Tate Modern londinenca.









Shakeel Massey va admetre haver danyat la pintura el 28 de desembre de l'any passat. El condemnat va colpejar el quadre diverses vegades amb un cadenat abans de arrencar-lo de la paret i llançar-ho a terra, segons recull Europa Press de la 'BBC'.





El jutge ha reprès a el jove per un acte que entén s i va fer per "buscar notorietat i cinc minuts de fama". Els experts ja han explicat al tribunal que la reparació de la pintura portaria a el menys un any i mig i costaria 350.000 lliures.





Aquesta obra de Picasso retrata el seu amant Dora Maar i va ser pintada a París al maig de 1944, durant els últims mesos de l'ocupació nazi. És propietat d'un col·leccionista privat, però ha estat cedida a la Tate Modern des de 2011.