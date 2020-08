CCOO denuncia que l'hostaleria ha perdut 700.000 treballadors en l'últim any

El sector de l'hostaleria té 700.000 persones menys treballant que fa un any, segons un estudi realitzat per CCOO, que recorda que aquest sector s'ha vist "molt més afectat per la pandèmia que els altres".









En concret, a finals del mes de juliol, el descens d'afiliats a la Seguretat Social d'aquest sector era del 14,61% (265.072 treballadors), el que situava el total de treballadors de l'hostaleria a més de 1,5 milions de treballadors.





En el règim general, el descens superava el 17,5%, afectant un total de 259.961 persones afiliades. A això, se li sumen altres 423.617 persones que encara estan incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), segons xifres fins al 31 de juliol.





Segons les dades de CCOO, un total de 69.482 empreses del sector hostaler estan acollides a un ERTO de força major i 837 ho estan en un ERTO en un per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP).





Per regions, Balears, amb un descens d'afiliació de gairebé el 30% (46.272 persones) encapçala la pèrdua de treballadors en l'hostaleria, seguit de Catalunya, amb una baixada del 17,2% (52.766 persones), i d'Andalusia (-14,89%), amb una retallada de gairebé 50.000 llocs de treball.





El sindicat ha alertat que les perspectives turístiques per als pròxims mesos "són de moltes incerteses i poques certeses, ja que tot dependrà de com vagi l'evolució de l'coronavirus en els principals països emissors que aporten més turisme internacional, com el Regne Unit, Alemanya, França o Itàlia i també de l'evolució dels rebrots a Espanya ".





Així mateix, ha ressaltat que una altra de les problemàtiques del sector està sent la reincorporació als centres de treball de treballadors que es trobaven afectats per un ERTO, ja que, segons el sindicat, "hi ha hagut moltes empreses que han desafectat a treballadors en un nombre inferior a la necessària per garantir un bon servei de qualitat a la clientela ".





CCOO ha deixat clar que, "en aquests moments tan crítics i amb tanta competència d'altres països, és més que necessari que mai distingir-se per la qualitat del servei i que la clientela es faci ressò de les eficaces mesures de seguretat i salut que es porten a terme en els establiments ".





Finalment, de cara la negociació de la pròrroga dels ERTO, que començarà el proper 4 de setembre, el sindicat ha assenyalat que plantejarà que es doni una solució a la rebaixa de l'import de les prestacions del 70% a 50% per aplicació del segon tram després dels sis mesos, que no es produiria si en comptes de pròrroga fos un nou ERTO o ETOP.





També, demana que es prolonguin les prestacions o subsidis per atur per al col·lectiu de treballadors fixos discontinus, "molts dels quals aquest any no s'han arribat a reincorporar als seus llocs".