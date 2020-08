Quatre dies sense aigua a Llinars de Vallès després d'un procés de remunicipalització repartit entre quatre empreses

En l'any de la més devastadora pandèmia del Covid-19 i unes altes temperatures que fan suar la cansalada fan d'aquest 2020 un estiu complicat. Però a Llinars del Vallès l'ha incorporat una polèmica després de l'aterratge de nous gestors al circuit de gestió de l'aigua de la mà de l'ajuntament.





El passat 21 de gener el consistori va decidir que l'anterior concessionària, Sorea, deixés de prestar el servei per "suposadament" fer-ho de forma directa l'ajuntament, en el que van cridar una "remunicipalització" de serveis. Aquesta decisió va comportar en realitat el fraccionament de la gestió del servei mitjançant subcontractes a empreses privades per poder subministrar l'aigua als veïns sent Aigües de Catalunya, liderada per David Madí, la principal beneficiària d'aquest nou contracte de serveis municipal.





El traspàs de funcions mitjançant tres contractes, entre els quals es troba l'empresa Aigües de Catalunya (pertanyent al grup valencià Global Omnium) per gestionar el suport tècnic i administratiu a la direcció del servei, ja ha tingut nefastes repercussions per als veïns d'aquest estiu a Llinars de Vallès, on han hagut de suportar fins a més de 4 dies sense aigua a les aixetes en algunes zones per senzilles fuites d'aigua. Alguna d'elles va negar voreres i va deixar sense aigua, en ple estiu, a diversos domicilis com, per exemple, de la zona situada al carrer Ramón i Cajal [1] .





















A la vista de les fotos, facilitades pels propis veïns en les xarxes socials, l'eficiència en la gestió del servei deixen molt a desitjar i no dóna la deguda resposta a les necessitats veïnals que expressar les seves queixes públicament. Els veïns al mateix temps es pregunten que classe de canvi a millor és aquest, i demanen que s'aclareixi com s'està portant ara un servei tan desastrós.





Mai abans Llinars havia tingut una avaria d'aquestes dimensions amb els anteriors gestors del servei i mai abans s'havia vist tan mala reacció davant d'una avaria de tal calat. Resulta impossible trobar dades de transparència sobre el subministrament d'un bé tan important com l'aigua, on el nou suport web de l'empresa pública municipal, Aigües de Llinars, és de mínims.





Per donar servei d'aigua en quatre dies no cal que la quantia del contracte sigui tan elevada, ja que ronda els 350.036,25 € i l'empresa Aigües de Catalunya , presidida per David Madí, un antic dirigent de CDC que ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat fins que va aterrar a 2018 en la societat d'aigües, no està preparada per la celeritat ni l'eficiència.





La seva arribada està estretament relacionada amb la salvació econòmica de la seva pròpia empresa, una consultora que facturava més d'un milió d'euros fins a reduir a la meitat els seus beneficis en només cinc anys. En nom de rescatar la consultora de Madí després de prescindir empreses com Endesa o Applus + dels seus serveis, el grup liderat per Eugenio Calabuig, Global Òmnium, el va contractar per dissenyar un pla estratègic per a Aigües de Catalunya en territori català.

















A l'Ajuntament de Llinars del Vallès l'experiment de la gestió i fraccionament contractual amb diverses empreses de subministrament d'aigua li està sortint car perquè haurà de lidiar amb nombrosos fronts per poder prestar el servei que els veïns es mereixen en la mateixa qualitat a la qual estaven acostumats. Una cosa que ha quedat en dubte entre els veïns després d'estar quatre dies sense aigua aquest estiu ... però ja havien de saber el que es fan perquè bé coneixen sobre qui ha recaigut la responsabilitat d'una de les seves necessitats primàries que no tothom és capaç d'assumir .





Seguirem informant ...