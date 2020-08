El Govern central anuncia un "acord total" amb les CCAA per coordinar la tornada a l'escola

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha anunciat aquest dijous 27 d'agost un "acord total" amb les comunitats autònomes per coordinar les mesures de la 'tornada a l'escola', durant la roda de premsa posterior a la Conferència Sectorial Conjunta que ha celebrat conjuntament amb els ministres de Sanitat, Salvador Illa, i Política Territorial, Carolina Darias, amb els consellers de la branca.













"Ens permet actualitzar el marc comú de cogovernança que generi confiança en la societat en el seu conjunt, busquem tranquil·litat", ha afegit la ministra, que ha assenyalat que s'han pactat 29 mesures i cinc recomanacions i ha destacat la "prevenció, higiene i promoció de la salut "per a una tornada a les aules segura".





Segons ha recalcat, s'ha acordat una activitat lectiva presencial per a tots els nivells i etapes de el sistema, prioritzant-per als més petits fins a 2n curs d'ESO. Així mateix, els centres es mantindran oberts durant tot el curs escolar, amb el servei menjador i el servei de suport a menors amb necessitats especials i en situació de vulnerabilitat. Igualment, tots els centres han de designar un responsable per al COVID-19, que haurà d'estar familiaritzada amb tots els documents del coronavirus. Juntament amb això, l'ús de la màscara serà obligatòria a partir dels 6 anys amb independència de la distància de seguretat. Hi haurà grups estables fins a segon de Primària.





Així mateix, el rentat de mans s'ha de produir cinc vegades a el dia i s'ha de mantenir informada a les famílies i donar formació als professionals. Celaá importància a la ventilació i neteja i desinfecció de les instal·lacions, mantenint amb distància els serveis de menjador i transport escolar.





Celaá també ha defensat la feina feta fins al moment, en una setmana en què el seu soci de Govern, Unides Podem, ha criticat la seva "falta de lideratge". Així, ha destacat que s'han celebrat cinc conferències sectorials, i ha definit la sisena, aquesta última com una "novetat" al país per ser conjunta per donar un servei a la societat.





"L'objectiu és doble, donar el major grau de presencialitat en Infantil, Primària i part de Sevundaria i aconseguir tornada un segura, saludable i sostenible per a tota la comunitat educativa --ha assegurat. Estem treballant per garantitzar la continuitat de la formació i hem treballat conjuntament i coordinadament respectant la distribució competencial. en això xifrem la cogovernança. Hi ha molta feina fet perquè el nostre objectiu és garantir el dret dels menors a l'educació en un entorn segur ".