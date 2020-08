Un 20% de la població pateix de gasos estomacals, o meteorisme, una patologia que afecta més a les dones i la causa és "molt important" identificar, segons l'especialista en Aparell Digestiu de Policlínica Guipúscoa, Juan Arenas.













Arenas ha assenyalat que "quan els canvis en la dieta no funcionen, és molt important investigar les causes, ja que hi ha tractaments per a solucionar el problema".





A més, ha assenyalat que "l'acumulació d'aire a l'estómac és una malaltia que pot dificultar el nostre dia a dia". "El meteorisme és l'acumulació de gas a nivell intestinal, que en general és una cosa fisiològic", ha explicat.





També ha puntualitzat que es diferencia de aerofàgia, que quan empassem aire (amb el menjar, amb la saliva o quan masteguem xiclet) o en flatulències, que és quan es produeix l'eliminació de gas per l'anus ".





Arenas ha apuntat que "el meteorisme per si sol no té per què ser dolorós. Però pot donar problemes quan l'acumulació de gasos és excessiu o quan hi ha una hipersensibilitat a la mucosa intestinal", de manera que "és imprescindible conèixer el seu origen i els hàbits que s'haurien de millorar per reduir el seu recurrència ".





Segons l'expert, "és molt important identificar la causa d'aquest cúmul de gasos". "Si ho considerem una cosa fisiològic, amb canvis en els hàbits alimentaris sol ser suficient, ja que hi ha aliments que produeixen més gasos que altres" i assegurar-se que "no tenim intoleràncies alimentàries".





A això ha afegit que "un altre factor a tenir en compte que és la flora intestinal, ja que depenent de la seva regulació acumulem una major o menor quantitat de gasos". "Quan els canvis en la dieta no funcionen, és molt important investigar les causes, ja que hi ha tractaments per a solucionar el problema", ha finalitzat.