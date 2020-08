Mantenir la distància interpersonal és instintiu però les ganes de socialitzar se solen imposar, segons un estudi

Evitar les malalties infeccioses és un instint protector en els humans i animals, però l'instint de socialitzar sovint venç aquesta resistència, segons ha demostrat un estudi de Jessica Stephenson, directora del Laboratori Stephenson d'Ecologia de Malalties i Parasitologia Evolutiva de la Universitat de Pittsburgh (Estats Units).









Aquesta investigació ha examinat el comportament dels guppys, un peix vivípar d'aigua dolça procedent de Sud-amèrica que habita en zones de corrent baixa de rius, llacs i basses, quan són introduïts en un ambient on es col·loquen prop de membres de la seva espècie amb malalties infeccioses.





En l'estudi, un tanc buit estava flanquejat per un que contenia un grup de tres guppies que representaven un risc potencial de contagi. Molts guppys preferien el tanc prop d'altres guppys, com s'esperava d'una espècie social. Però alguns guppys mascles van evitar fortament el costat del tanc prop dels altres peixos i aquests guppys distants van demostrar més tard ser altament susceptibles a les infeccions per cucs.





Els éssers humans en general són "animals socials normals en moltes de les nostres respostes conductuals a les malalties infeccioses" però que beneficis com "la vigilància mundial de les malalties, la ràpida comunicació mundial i els governs centralitzats amb els departaments de salut pública" poden ser malgastats si es trien instints socials en lloc de l'instint evolutiu que ens diu que ens mantinguem allunyats de les àrees d'infecció potencial.





"El fet que la gran majoria de la nostra espècie hagi desaprofitat en gran mesura els beneficis potencials d'aquests beneficis és, un cop més, coherent amb altres animals socials: el cost del distanciament social en si mateix pot superar el cost de contraure la malaltia . Per a alguns, cap quantitat de Zoom i FaceTime pot compensar els beneficis perduts de les interaccions socials. Aquestes frustrants, encara que totalment naturals, decisions de comportament resultaran en la persistència de COVID-19 fins a l'adveniment de la nostra potser major avantatge sobre altres espècies que s'enfronten a malalties infeccioses emergents: la vacunació ", explica Stephenson.