Els alumnes a partir de sis anys portaran mascareta a les escoles de Catalunya

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha afirmat aquest dijous que, a causa de la situació epidemiològica en què es troba Catalunya, la majoria d'alumnes de més de 6 anys ha de portar mascareta a les aules.









En roda de premsa, ha assegurat que "desgraciadament" gran part de territoris està en situació de risc elevat, per la qual cosa es durà mascareta als 6 anys, tot i que ha recordat que la proposta de la Generalitat és que entre els 6 i 12 anys sigui segons la situació epidemiològica.





El secretari ha dit que hi ha consens amb la majoria de mesures adoptades en la Sectorial de Salut i Educació i ha demanat que no es busquin "elements de discordança" ni debats estèrils i que la qüestió de la mascareta no serà el problema.





Argimon ha afirmat que la Generalitat treballa perquè aquelles zones amb un risc de rebrot elevat es baixi: "Aquest és el focus, no la mascareta als 6 anys", ha afegit.





El secretari de Salut Pública ha insistit en la idea que, a canvi de l'inici de la pandèmia, les escoles serien les últimes en tancar i que aquesta decisió la prendrien les autoritats sanitàries en col·laboració amb les educatives.





Tant Argimon com el coordinador de la Unitat de seguiment del coronavirus, Jacobo Mendiaroz, han afirmat que "el problema no està en l'escola, està fora", i han subratllat que els entorns escolars són segurs.