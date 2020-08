Detenen una parella per obligar a la seva inquilina a prostituir-se

El jutjat d'instrucció número 6 de Vigo ha decretat l'ingrés a presó d'una parella, tots dos de nacionalitat colombiana, de 31 i 37 anys d'edat, i que van ser detinguts per la Policia Nacional per delictes relacionats amb la prostitució i el tràfic de drogues , i per infracció de la Llei d'Estrangeria.









La investigació va començar quan la policia va saber que una dona estrangera, en situació de vulnerabilitat, havia estat obligada a prostituir pels propietaris de el pis en el qual vivia. Els seus explotadors l'havien amenaçat de deixar-la, a ella ia la seva família, al carrer, si no es plegava a les seves exigències.





La dona estava obligada a estar disponible 24 hores, a lliurar la meitat de els diners que li pagaven, i a consumir drogues i incitar els clients a que també les consumissin.





La Policia va descobrir que aquesta parella regentava un pis de cites i que, mentre que l'home s'encarregava de 'promocionar' a les noies en webs de contactes i transportar als serveis, la dona se centrava en les gestions i cobraments.





Tots dos van ser detinguts i traslladats a comissaria (on es va comprovar que l'home tenia diversos antecedents policials), abans de la seva posada a disposició de jutjat, que ha decretat l'ingrés a presó.