Sanitat no ha localitzat l'origen del 71,5% dels contagis de coronavirus

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha assenyalat que amb prou feines el 28,5 per cent dels casos de COVID-19 han tingut contacte amb un cas confirmat entre el 16 i el 23 d'agost , el que significa que el 71,5 per cent dels casos no tenen un origen conegut i, per tant, procedeixen de transmissió comunitària no controlada.









En roda de premsa aquest dijous, l'epidemiòleg ha reconegut que "s'està incrementat" la pressió sobre l'Atenció Primària davant el gran augment de casos de COVID-19 de les últimes setmanes, però ha puntualitzat que no és "excessiu".





"Seguim tenint una pressió hospitalària no excessiva. Però s'està incrementant en Primària per la detecció de casos lleus. La pressió a Primària sí que existeix però sense arribar a nivell de saturació excessiu", ha comentat, puntualitzant que "en els hospitals estem en una situació relativament tranquil·la ". "És veritat que tenim 6.036 casos ingressats en aquest moment, que ocupen el 5 per cent del total dels llits. No és una quantitat exagerada. Però és cert que per a una sola patologia és un volum important", ha admès.





El epidemiòleg ha atribuït la pressió sobre Atenció Primària a què s'estan detectant més casos sospitosos de COVID-19, el que obliga a la realització de més PCR i, per tant, de major càrrega per als treballadors d'Atenció Primària. Així, en l'última setmana s'han identificat 143.000 casos sospitosos, "un increment molt important davant els mesos previs".





Segons Simón, està realitzant PCR a "al voltant del 93 per cent" dels sospitosos. Entre el 16 i el 23 d'agost s'han realitzat 516.000 PCR a Espanya, mentre fa dos mesos aquesta xifra se situava al voltant de les 300.000. Alqüestió, ha rebutjat que hi hagi problemes a l'hora de realitzar-les per manca de material reactiu.





"A mesura que augmenta el nombre de casos pot haver-hi un major retard però seguim estant en temps molt bons des de l'inici de símptomes fins al diagnòstic, de 48 a 72 hores. Estem en una situació molt favorable encara. Hem estat millor però les xifres segueixen sent molt vàlides ", ha assegurat.





Simó ha assenyalat que els grups d'edat amb més incidència segueixen sent els joves "clarament", però ha advertit que els majors de 60 anys "estan tenint increments, tot i que percentualment siguin menys". En aquest sentit, ha informat que s'han detectat 687 nous brots des de dijous passat, amb 5.300 casos associats, principalment en oci nocturn, freqüentat en major mesura pels joves.





L'àmbit familiar i de reunions socials genera una mitjana de 6,8 casos per brot, mentre el d'oci nocturn aporta fins a 28. "A la recerca dels contactes en aquest àmbit és més difícil identificar les persones amb les que s'ha estat en contacte", ha recordat. De la mateixa manera, ha advertit que els brots en residències d'avis "han estat pujant en les últimes setmanes": "Segueix sent un tipus de brot que ens preocupa molt per la vulnerabilitat d'aquest grup".





D'altra banda, Simó ha avançat que fins a 165 sanitaris han iniciat símptomes de COVID-19 en els últims set dies amb inici de símptomes en set dies. "Això no implica transmissió en l'àmbit sanitari, sinó més aviat transmissió a nivell comunitari en zones on viuen els sanitaris, ja que fora de l'àmbit sanitari s'han produït més del 50 per cent", ha conclòs.