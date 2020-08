PP es querella contra Puig i els ministres Duque i Escrivà per fotografiar-se sense mascareta a Alacant

El diputat de PP a Les Corts José Antonio Rovira ha presentat aquest dijous la denúncia administrativa contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, els ministres de Ciència, Pedro Duque, i de Seguretat Social, José Luis Escrivá, l'exministre de l'Interior, Antonio Camacho, i l'alcalde de Xàbia (Alacant), José Chulvi, per la fotografia en la qual posaven sense mascareta el passat 14 d'agost a la localitat alacantina.









L'escrit, remès al secretari autonòmic de Seguretat i Emergències denuncia la comissió per part de tots ells d'una infracció administrativa tipificada en el decret llei 11/2020, de 24 de juliol, de Consell de règim sancionador contra els incompliments de les mesures de prevenció davant la Covid-19.





Segons explica el denunciant, el 14 d'agost els denunciats "van ser fotografiats a la via pública incomplint l'obligació de portar mascareta establerta pel Consell".





"Es tracta d'una greu irresponsabilitat del president Puig, acompanyat de dos ministres, un exministre i l'alcalde de Xàbia, que es van fotografiar en un espai públic sense mascareta ni guarda la distància de seguretat, de la qual tenim constància perquè l'alcalde va difondre la imatge en màxima mur de Facebook ", indica.





A més, afegeix que només Chulvi "va demanar disculpes als dos dies, també per les seves xarxes socials, per l'actitud poc exemplaritzant explicant les circumstàncies de la fotografia". "Ni el president Puig ni els dos ministres de Govern van sortir en cap moment a demanar disculpes o reconèixer el seu error per incomplir les normes bàsiques de prevenció sanitària i fer ostentació públic de no utilitzar la mascareta quan és obligatori fer-ho", retreu el diputat de PP .





Aquest recorda, així mateix, que Puig "no està eximit de complir les normes i no pot llançar missatges contradictoris sobre l'ús de la màscara (dir una cosa i fer la contrària)", sinó que "ha de donar exemple i demostrar que tots som iguals davant la llei i més encara quan hi ha milers de ciutadans en tota la Comunitat que han estat sancionats per incomplir aquesta normativa ".





El diputat adjunt els enllaços a les informacions en què es va publicar la fotografia i sol·licita que s'incoï el corresponent procediment sancionador fins a la imposició de la sanció legalment prevista.