Naturgy s'adjudica el contracte de subministrament de llum i gas natural del Congrés

Naturgy s'ha adjudicat el contracte de subministrament d'energia elèctrica i gas natural per als edificis de Congrés dels Diputats per un import total de 3,61 milions d'euros.





Segons consta en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), l'energètica presidida per Francisco Reynés, a través de la seva filial Gas Natural Comercializadora, s'ha fet amb els tres lots que estaven en joc en la licitación.Así, ha fet un ple guanyant el lot corresponent al subministrament d'energia elèctrica en alta tensió, el més important amb un valor de l'oferta de 3,15 milions d'euros; el de subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió, per 58.333 euros; i el de subministrament de gas natural, per 408.333 euros.





El primer dels lots va rebre un total de cinc ofertes, mentre que al segon lot van aspirar 04:00 oferents i a el tercer un total de sis.





Segons l'anunci de la licitació realitzat al desembre de l'any passat, la durada de l'contracte per al subministrament d'electricitat i gas natural a la cambra baixa era per un període de 31 mesos. Al principi, el valor estimat dels tres lots ascendia a més de 6,35 milions d'euros.





SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT



D'altra banda, Repsol s'ha fet amb el contracte de subministrament de carburant per als vehicles de parc mòbil de Congrés dels Diputats, amb un valor de l'oferta seleccionada de 86.333,33 euros.





El grup presidit per Antonio Brufau s'ha adjudicat el contracte a través de la seva filial Solred i en el procés es van rebre un total de dues ofertes.