Terrassa notifica sis casos entre més de 2.000 nens en els casals

L'Ajuntament de Terrassa ha notificat sis casos positius, durant els mesos de juliol i agost, entre els 2.316 nens que han participat en alguns dels 39 casals d'estiu impulsats pel consistori.





Aquestes activitats, dirigides a nens i adolescents d'entre 3 i 17 anys, van concentrar a 1.848 participants al juliol ja 468 a l'agost, ha informat l'administració local en un comunicat aquest divendres.





La regidora d'Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i Famílies, Ona Martínez, ha precisat que els contagis "sempre s'han produït fora dels casals i sense cap cas d'infecció entre membres de la mateixa", cosa que, com ha subratllat , demostra el treball excel·lent dut a terme per les entitats.





Així mateix, ha ressaltat "la ràpida detecció dels casos per part dels monitors que han activat els protocols tan aviat com han identificat el mínim símptoma" i ha afirmat que aquestes dades han demostrat que eren possibles aquestes activitats, a més de necessàries per al desenvolupament educatiu de la infància i la joventut.





A més dels sis positius entre els participants, també hi ha hagut dos monitors infectats entre els 369 que han format part de l'elenc de supervisors: un es va identificar al juliol i l'altre a l'agost.