Renfe tanca la circulació de trens pel túnel de Passeig de Gràcia

A causa de les obres de reconfiguració de les vies de l'estació de Sants executades per Adif, es tanca la circulació de trens pel túnel de Passeig de Gràcia el proper cap de setmana pel que tan sols queda operatiu el túnel de Plaça de Catalunya .





Renfe ha reprogramat els seus serveis per garantir la mobilitat dels ciutadans i ha destinat més de 100 treballadors d'informació i atenció a client a les estacions que gestiona a l'àmbit de Barcelona.





Alteracions 29-30 d'agost









La línia R2 Sud tindria com a origen i final l'estació de Sants. Per tant, els viatgers de Passeig de Gràcia podran desplaçar-se amb les línies L3 o L5. A més, els de Barcelona Estació de França disposen de la línia L4 de metro.













Els trens de la línia R2 Nord modifiquen els seus horaris i circularan desviats efectuant parada a Plaça de Catalunya, sense parada a Arc de Triomf, reprenent la seva circulació habitual a l'estació del Clot-Aragó.









Les circulacions de la línia R3 limitaran el seu recorregut entre Sant Andreu Arenal i Puigcerdà, els viatgers de les estacions entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu Arenal podran arribar amb la línia 1 de metro o les línies R4 i R12 de Rodalies fins a Sant Andreu Arenal per enllaçar amb la línia 3.













Els trens regionals de la línia R11 modifiquen els seus horaris i tindran com a origen i final l'Estació de França, per tant els viatgers de les estacions de Sants i Pg. De Gràcia disposen d'el servei alternatiu de Metro fins a l'estació de Clot-Aragó, a més de la connexió de la línia R1 de Rodalies des de Sants fins a El Clot-Aragó per enllaçar amb la R11.









Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 tindran com a origen i final Sants, sense parada a Passeig de Gràcia ni a l'Estació de França, on els viatgers podran arribar amb les línies L3, L4 i L5 de Metro













Durant aquestes afectacions els títols de transport de Rodalies seran vàlids per a realitzar el transbord a les estacions de metro.





Aquestes actuacions de millora poden comportar canvis en les vies d'estacionament dels serveis de Rodalies de Catalunya a Barcelona Sants i El Clot-Aragó. Per aquest motiu, Adif i Renfe intensificaran la informació als clients a través de megafonia, pantalles i * teleindicadors a les estacions.





AFECTACIONS LLARGA DISTÀNCIA





A més també derivat d’aquestes actuacions d’Adif està el trens de Llarga Distància que circulen per ample convencional (Intercity) modifiquen el seu recorregut.





D'aquesta manera els trens sortiran de Sants per les vies d'Alta Velocitat fins el canviador de la Boella i recuperaran el servei habitual a partir de Cambrils. Aquests serveis en tots dos sentits s'aturaran a Camp de Tarragona en lloc de Tarragona.





Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es pot consultar als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa), al telèfon d'informació 900 41 00 41, a les apps Rodalies de Catalunya, Rodalies Renfe i Adif a tu mòbil, així com en les xarxes socials (@rodalies i @adif_se).