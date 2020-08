Arxiven les diligències contra cinc residències de Santa Coloma de Gramenet

El Jutjat d'Instrucció 1 de Santa Coloma de Gramenet ha decretat l'arxiu de les diligències contra cinc residències de la localitat per la defunció de diversos pacients a causa d'covid-19.

















En un acte, el jutge assenyala que "no és possible, a la vista de la documentació que es troba en les actuacions, establir una relació de causalitat culpable entre la descrita falta de mitjans i les defuncions".





El jutge assenyala que els informes de la Direcció General de Policia l'1 d'abril posaven de manifest condicions de desinfecció o de neteja "deficients" així com un ús indegut o incorrecte dels equips de protecció individual, descrivint la situació com desesperada.

En un informe de l'19 d'abril es descriu la situació com a greu però "més controlada", assenyalant que es disposa d'equips de protecció individual i efectuant-test diagnòstics.





El jutge assenyala que el ministeri fiscal va dir que la irrupció de Covid-19 va sobrepassar, sobretot en els primers mesos, els mitjans materials i humans, i que la manca de detecció de la malaltia per PCR i d'equips de protecció va derivar en falta d' organització inicials.





Per això, el jutge diu que, "sense perjudici que apareguin nous elements que aconsellen continuar la investigació", no és possible establir una relació de causalitat culpable i acorda el sobreseïment com sol·licitava el ministeri fiscal.