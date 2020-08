Denunciat un conductor per circular a 227 quilòmetres per hora a la A-7

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor per circular a 227 quilòmetres per hora a l'autovia A-7, a l'altura de Montroig de Camp (Tarragona).









En un comunicat aquest divendres, la policia catalana ha detallat que el conductor és un jove de 18 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Reus (Tarragona), que va ser detectat en un control situat en el punt quilomètric 1.137 de l'A-7 a sentit Barcelona.





Ha explicat que el conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible, gairebé el doble del límit de 120 quilòmetres per hora en aquesta via.





Es tracta de la cinquena denúncia que han interposat en les últimes setmanes els Mossos a conductors per circular a més de 200 quilòmetres per hora a les carreteres de Camp de Tarragona.





El passat 7 d'agost, van detenir un home de 25 anys i de nacionalitat marroquina per circular a 246 quilòmetres per hora per l'AP-7 a Cambrils.





El mateix dia, van detenir un altre conductor de 50 anys, de nacionalitat italiana, per anar a 214 quilòmetres per hora a la mateixa autopista, tot i que a l'altura de Reus.