Un estudi apunta a la creaciÃ³ de boscos inflamables com a soluciÃ³ als incendis forestals

Un estudi impulsat entre Espanya i Portugal, publicat a la revista 'Ecosystem Services', ha apuntat que la millor solució per combatre els incendis forestals és la creació de boscos inflamables.













L'autor principal de la feina, Adrián Regos, de la Universitat de Santiago de Compostel·la, ha precisat que per al risc d'incendi cal tenir en compte les característiques de la vegetació, "amb espècies que cremen més lent, amb menys densitat de vegetació, més heterogenis i, en definitiva, més resistents al foc ", ha afirmat en un comunicat de l'CREAF.





Aquesta metodologia, tal com ha aclarit la membre del Centre d'Investigació CIBIO / InBio de la Universitat de Porto (Portugal) Silvana País, és "un concepte que des de la ciència s'ha batejat amb el nom de gestió intel·ligent de foc o 'Fire Smart ' ".





L'investigador de l'CSIC al CREAF i líder de la Unitat Mixta InForest CTFC-CREAF, Lluís Brotons, ha garantit que les matemàtiques "estan preparades perquè es pugui comprovar des d'un ordinador com crear un territori menys atractiu per les flames, que no cremi de manera incontrolable ", recalcant la importància de les eines científiques per a la presa de decisions en aquest àmbit.





L'estudi ha pres com a exemple la Reserva de la Biosfera Transfronterera Gerés-Xurés, a Galícia, on s'ha reproduït el model matemàtic 'Remains', que mostra focs segons escenaris predissenyats, i ha ofert que la "opció més efectiva" per disminuir les hectàrees cremades és promoure l'agricultura extensiva i convertir, de forma gradual, els boscos de coníferes i eucaliptus en boscos de roures nadius.





Els responsables han determinat que a més de reduir-se el perill d'incendis, es garantiria la conservació de la biodiversitat, estabilitzant la disponibilitat d'hàbitats per a espècies protegides o amenaçades al llarg de les properes dècades, així com augmentaria "el segrest de carboni" que en aquesta observació realitzada s'ha aconseguit recollir 3,5 teragramos de carboni entre 2020 i 2050 --un teragramo equivalen a 1.000 milions d'kilogramos--.





El treball s'ha desenvolupat gràcies a un projecte d'investigació que busca solucions sostenibles que es maximitzin els beneficis entre la prevenció d'incendis i els serveis dels ecosistemes, anomenat 'FIRESMART'.