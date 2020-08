Salut inicia els cribratges massius a Lleida ciutat

La Conselleria de Salut ha iniciat aquest divendres al Centre Cívic de Balàfia dels cribratges massius dirigits a la població de la ciutat de Lleida per la pandèmia del coronavirus, en una actuació que s'adreça especialment a persones asimptomàtiques d'entre 18 i 40 anys, així com als seus cercles familiars i a tots els que la vulguin realitzar de forma voluntària.









En un comunicat aquest divendres, la Conselleria ha recordat que el calendari de cribratges també inclou els barris de Pardinyes, Centre Històric, Mariola i Secà de Sant Pere durant els propers dies 1, 2 i 3 de setembre.





La gerent de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha destacat que "els últims dies hem vist que no només no es redueix ni s'estabilitza la taxa per 100.000 habitants, sinó que augmenta", en una tendència que també es s'observa a la resta de Catalunya.





Per aquest motiu, s'ha plantejat fer cribratges de recerca activa de casos, amb l'objectiu de reduir les cadenes i la velocitat de transmissió a la ciutat: "S'han escollit aquells barris en els quals hi ha una alta incidència sostinguda en el temps".





Farreny ha convingut que realitzar PCR per si soles no és una solució "màgica", i ha assegurat que han d'anar acompanyes d'aïllaments preventius i quarantenes, i ha afirmat que el sistema assistencial es troba en un moment de calma tensa, segons ella.