Només el 13% de llogaters espanyols pot accedir a la compra d'un pis

Fa unes quantes generacions comprar un pis era el més lògic. Ara, és gairebé impensable per als joves espanyols, ja que a més de tenir un bon sou, necessiten tenir estalvis. Els pisos de compra requereixen una gran inversió ja que, si bé els bancs poden arribar a prestar el 80% del capital en una hipoteca, el 20% restant ha de córrer a càrrec del particular. I amb la precarietat laboral actual estalviar aquest 20% és molt complicat.









Un estudi de CaixaBank Research ha mostrat que tan sols un 13% dels espanyols té una situació econòmica i financera suficientment bona com per plantejar-s'ho, per la que el 87% només es pot permetre viure en un pis de lloguer. L'estudi "Comprar o llogar? Una qüestió d'ingressos, però sobretot de capacitat d'estalvi " , elaborat per Judit Montoriol-Garriga es basa en l'índex HARI (Housing affordability for Renters Index). A més de tenir en compte si els ingressos dels inquilins són suficients per a ser propietaris, en aquest cas l'índex HARI també es basa en els seus estalvis i d'aquesta manera pot fer un anàlisi més ampli i encertat sobre la capacitat financera dels inquilins (HARI -estalvi).









Per calcular l'índex HARI cal comparar els ingressos de les llars de lloguer amb les llars dels inquilins que han fet una primera compra amb hipoteca. L'índex calcula que el preu de l'habitatge serà sempre més o menys el mateix, pel que considera que si un llogater té una situació financera a la d'un altre que acaba de comprar el seu primer habitatge, el primer d'ells també podria adquirir un habitatge de compra.





Calculant l'índex HARI a nivell nacional, Montoriol-Garriga obté un HARI del 49%. Això significa que el 49% de llogaters espanyols tenen uns ingressos que els permetrien comprar un habitatge. Però quan se suma la distribució de l'estalvi, el HARI-estalvi passa a ser del 13%. És a dir, només el 13% dels inquilins poden accerder a un habitatge perquè a més dels ingressos tenen els estalvis suficients per a això.





L'estudi mostra també diferències entre regions. Osca i Saragossa són les regions amb menys capacitat de compra, ja que no arriben al 5% de potencials compradors. En canvi, a Segòvia i Ciudad Real l'índex HARI-estalvi és d'un 25% aproximadament. Barcelona està per sota del 10%.