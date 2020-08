Piqué, de vacances a les Maldives mentre segueix el conflicte entre el Barça i Messsi

Mentre al club blaugrana les coses s'estan posant cap per avall, i sense saber encara si el crac de Messi es quedarà o no, Piqué ha decidit prendre unes vacances al costat de Shakira i els seus fills a les Maldives.









La família està en un resort increïble de les illes, preparant-se per una temporada que segur serà mogudeta. Tant el jugador del FCB com la cantant han compartit en xarxes algunes fotos de les seves vacances amb els seus fills Milan i Shasha en un paradís com les Maldives.













En un vídeo que ha compartit la cantant es veu els seus fills ja Gerard Piqué intentant agafar un cranc. Ella, còmicament diu que sembla que la seva família mai hagi vist un cranc.





Per la seva banda, Piqué també ha compartit una fotografia familiar en què els quatre surten d'esquena davant un mar turquesa.