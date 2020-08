Detenen un home a Arbúcies per cultivar marihuana al Parc Natural de Montseny

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 26 anys a Arbúcies (Girona) per conrear presumptament 3.244 plantes de marihuana en una zona forestal de difícil accés al Turó Vilarmau-Brolla-Bordiol, dins el Parc Natural de Montseny, informa aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.









S'havien talat arbres de tres bancals, en ple paratge natural i condicionats per al cultiu de marihuana, i els presumptes autors s'havien obert pas amb maquinària pesada i havien amagat el camí amb els mateixos arbres, amb la intenció de tancar el pas i amagar el cultiu.





Es van localitzar també tubs de reg que anaven des dels bancals fins a dos torrents de la muntanya, dues grans piscines de plàstic amb aigua i substàncies per alimentar les plantes i, en les proximitats, un tendal i una taula feta amb troncs d'arbres, una cuina de gas, roba estesa, dos telèfons mòbils i diversos aparells.





La policia catalana va detenir com a presumpte responsable del cultiu a un home que en aquell moment estava regant les plantes --que no tenia antecedents-- i que dijous va passar a disposició del, que va decretar el seu ingrés a la presó.





La investigació continua oberta, no es descarten més detencions i, atès que el cultiu es trobava en un parc natural declarat reserva de la biosfera des del 1978 per la Unesco, es continuen fent gestions per mesurar les afectacions a el medi natural i determinar si s'ha incorregut en un delicte contra el medi per la gran quantitat d'arbres talats i la destrucció del sotabosc.





Tot això, segons expliquen els Mossos, ha suposat la creació de residus naturals combustibles susceptibles de provocar incendis, així com els poden produir els plàstics, vidres, bidons químics, mànegues i lones que s'han trobat a la zona.