Bassa creu que les peticions d'indult per l'1-O forcen a l'Estat a pronunciar-se sobre si li sembla bé la sentència

L'exconsellera de la Generalitat, Dolors Bassa, ha afirmat que les peticions d'indult per als condemnats per l'1-O, com la presentada per UGT de Catalunya per a ella, forcen a l'Estat a decidir "si li sembla bé la sentència" i si és just que estiguin a la presó.









En una entrevista de Rac 1 ha defensat l'amnistia però ha afirmat que, si no arriba, opta per l'indult, perquè la presó "només és patiment".





"La llibertat depèn del jutge que et toca", ha dit, i ha augurat un futur negre per als condemnats perquè els dirigents de l'1-O depenen del criteri del Tribunal Suprem i no de sistema penitenciari català, que, segons la seva opinió, prioritza la reinserció davant la voluntat punitiva.





També ha remarcat la necessitat "combinar la confrontació amb tot el que comporti, com la desobediència civil, amb el diàleg", per assolir la independència, i ha afegit que, tot i que les discrepàncies entre ERC i JxCat han existit sempre, els dos partits han de tenir una estratègia comuna.