Catalunya i quatre comunitats més continuaran demà en risc per pluges, tempestes i onatge

Un total de cinc CCAA estan aquest diumenge en risc per pluja, tempestes i onatge. A més, hi haurà xàfecs i tempestes localment fortes a Catalunya, així com precipitacions localment persistents en el Cantàbric oriental, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









En concret, les pluges posaran en risc a Catalunya, Balears, Navarra i País Basc. De la seva banda, els fenòmens costaners posaran en alerta Catalunya. A més, hi haurà alertes per vent a Catalunya i Comunitat Valenciana.





S'espera que, amb menor freqüència i intensitat que el dia anterior, persisteixin les precipitacions al Cantàbric i Navarra, que podran ser localment persistents al litoral basc i nord de Navarra.





A més, també s'esperen xàfecs i tempestes al nord-est de Catalunya i a les Balears, que podran ser localment fortes. D'altra banda, de forma més feble i dispersa, es produiran precipitacions en altres zones de l'extrem nord peninsular i hi haurà alguns xàfecs al sud de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Almeria.





No obstant això, les precipitacions aniran remetent durant la tarda. A les Canàries, s'esperen probables pluges febles al nord de les illes més muntanyoses.





A la resta de país predominaran cel poc ennuvolat o clar, amb núvols d'evolució en els terços nord i est peninsulars. També, a les zones de muntanya de nord-oest peninsular i en l'entorn de l'Estret hi haurà possibles boires o boires matinals aïllades.





Les temperatures diürnes seran a descens en el sud-est peninsular i els arxipèlags i amb pocs canvis o en ascens a la resta. Es mantindran valors inferiors als normals en àmplies zones de la península i a les Canàries.





Bufarà el llevant al litoral andalús i continuarà bufant de component nord a la resta de país, amb intervals de fort en el baix Ebre, Empordà i Canàries.