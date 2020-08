Descobreix que empresaris acompanyaran Pedro Sánchez en la seva "España puede"

Pedro Sánchez torna de vacances amb una conferència -Espanya pot. Recuperació, Transformació, Resiliencia- a la qual assistiran els principals empresaris de l'Ibex 35.

















Acudiran, entre d'altres, el president de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el de CCOO, Unai Sordo.





També han confirmat la seva assistència Ana Botín (Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Florentino Pérez (ACS), José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) i Carlos Torres (BBVA), entre d'altres.





Sánchez apel·larà a la unitat de la societat civil i vol fer una crida a «la unitat de país per fer les grans transformacions que necessita Espanya, així com a la unitat institucional per l'enfortiment de les institucions de l'Estat».





El president s'envoltarà de representants d'empreses, sindicats i societat civil en vigílies de la seva ronda de reunions amb els líders polítics, als quals, s també demanarà «unitat» en tres àmbits: per despolititzar la lluita contra l'emergència sanitària, per renovar els òrgans institucionals pendents (el Consell General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consell de RTVE i el Defensor de el Poble) i per tirar endavant els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).





L'AGENDA POLÍTICA DEL PRESIDENT





Dimecres





El president de PP, Pablo Casado, serà el primer en passar per Moncloa a les 10.00 hores, i a les 17.00 hores ho farà la presidenta de ciutadans, Inés Arrimadas.





Dijous





Sánchez veurà a el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i a el del PNB, Aitor Esteban.





Divendres





Està prevista una conferència telemàtica de presidents autonòmics que, si bé en principi es va programar amb el focus posat en la represa de el curs escolar, finalment el previsible és que abasti també altres assumptes, segons ha assenyalat la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.