Pablo Iglesias ha advertit a Ada Colau que el Ministre Castells podria ser cessat a la tardor

Pel que fa a el Ministre d'Universitats fonts d'Podem sostenen que ha estat el mateix Pablo Iglesias qui s'hauria posat en contacte amb la líder dels comuns a Catalunya, Ada Colau, promotores de l'catedràtic, Manuel Castells , per al lloc de Ministre d'Universitats , per comunicar-li que a la tardor el seu càrrec perillava.





















I és que en Moncloa i el mateix president Pedro Sánchez tenen previst fer una remodelació de govern entre setembre i octubre a causa de la situació econòmica de país deguda a l'coronavirus.





Tot això passa quan el ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha anunciat que es reunirà amb les comunitats autònomes aquest dilluns 31 d'agost, i amb els rectors de les universitats el dijous 3 de setembre, amb l'objectiu d'abordar el nou curs universitari 2020 -2021. Potser perquè li ha vist les orelles a el llop, després de rebre una ingent quantitat de crítiques al seu comportament públic com a Ministre.





Dilluns es celebrarà una reunió telemàtica de la Comissió Delegada de la Conferència General de Política Universitària presidida pel Ministeri d'Universitats i amb presència de les comunitats autònomes, amb la finalitat de "assegurar una bona coordinació de l'inici de curs", segons informa el Ministeri d'Universitats.





Amb aquesta trobada, es tracta de garantir que tant el personal docent i investigador, com l'estudiantat i el personal d'administració i serveis disposen d'informació precisa sobre les mesures sanitàries i educatives que es van a aplicar en el curs 2020-2021.





I el proper 3 de setembre, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, mantindrà una reunió amb el president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos.





En aquesta reunió, no només s'abordarà l'inici de curs en el context de la pandèmia de COVID-19, sinó que es tractaran altres temes, com l'Estatut de l'Personal Docent i Investigador (PDI), en fase d'esborrany, i altres " inquietuds ", com el Reial Decret de 2007 d'ensenyaments universitaris oficials, també en fase d'esborrany.





Aquest mateix dia, Castells realitzarà una roda de premsa de manera conjunta amb Villamandos per informar amb més detall de les provisions per al proper curs acadèmic.





Cal ressenyar que la majoria de les universitats han publicat als seus plans o protocols d'actuació per al pròxim curs, els quals inclouen tant indicacions sanitàries per al conjunt de la comunitat de cada universitat, com indicacions sobre les activitats docents. Com a regla general, s'està prioritzant l'activitat presencial, però compatibilitzant-la amb la docència en línia, sempre amb dependència de l'evolució de la pandèmia, segons explica el Ministeri.





EL PP DEMANA LA COMPAREIXENÇA DE CASTELLS AL CONGRÉS

Mentrestant, el PP ha registrat aquest dimarts al Congrés una petició de compareixença de el ministre d'Universitats, Manuel Castells, perquè informi sobre les mesures que té previst aplicar el seu departament per a un inici "segur" de el curs universitari 2020/2021 per a professors i alumnes, durant la pandèmia.





Fonts de l'PP han assenyalat que el titular d'Universitats "sembla que està desaparegut" i la seva actitud és "com si aquesta crisi no anés amb ell". És per això que volen que doni comptes davant el Parlament de la seva gestió en aquesta crisi sanitària.





ELS ALTRES CANDIDATS A EL CESSAMENT AL GOVERN DE SÁNCHEZ



A més la situació de l'escola, amb la gestió de la ministra Celaá ha estat criticada per professors, estudiants i pares i des de Moncloa es vol promoure a perfils tècnics per a càrrecs en el Govern. En aquest sentit l'educació seria un banc de proves d'aquest gir de l'Executiu que podria passar per sumar aquests dos departaments encarregant la direcció a un secretari o subsecretari d'Estat d'aquestes àrees.





El Ministeri de Ciència de Pedro Duque podria fusionar-se amb el d'Educació atès que l'astronauta espanyol aspira a liderar la Agència Espacial Europe a (ESA).





El responsable de Consum, Alberto Garzón , com a coordinador federal d'Esquerra Unida va obtenir el Ministeri de Consum però amb la necessitat de reduir carteres seu Ministeri pot desaparèixer.





Les tensions internes a IU, on es consoliden les figures de Enrique Santiago, considerat de màxima confiança d'Esglésies, i de Amanda Meyer , filla de Willy Meyer i que treballa en el gabinet d'Irene Montero, preocupen l'entorn de Garzón.





Un altre membre de Govern que pot perdre poder és la portaveu, María Jesús Montero i el treball en Hisenda ha generat tensió amb els ajuntaments de tots els partits de l'espectre polític espanyol. Es parla de la inclusió de la cartera d'Hisenda entre les competències d'Economia o Seguretat Social.





Sánchez també estudia ordenar les vicepresidències "reformulant o canviant el nom" la Vicepresidència de Teresa Ribera.





Va haver-hi un canvi en el Govern de Pedro Sánchez amb la vista posada en la continuïtat d'aquest executiu de coalició poniéndo tota la carn a la graella.