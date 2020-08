Un total de 56 cries de tortuga babaua han nascut a la platja de Barcelona

Un total de 10 cries de tortuga babaua han nascut la nit d'aquest diumenge a la platja Mar Bella de Barcelona i han estat alliberades al mar després de ser examinades, de manera que l'eclosió de el niu arriba a la seva fi.

Tècnics de el Centre de Recuperació d'Animals Marins (Cram) han analitzat els ous que faltaven per fer eclosió: 4 no eren viables, mentre que en el cinquè hi havia una tortuga viva que ha estat portada a les instal·lacions de centre, ha informat el Govern en un comunicat.





En total, durant les tres últimes nits han nascut 56 cries de forma natural dels 60 ous que hi havia al niu, de les que 42 han anat a la mar i 14 es troben actualment al Cram i al Zoo de Barcelona, per la seva cria en captivitat.





El niu es va localitzar la nit de l'15 a l'16 de juliol, i dels 77 ous que contenia, 60 es van deixar a la platja, que es va tancar perimetralment i es va vigilar les 24 hores. Els altres 17 ous es van dur a l'Cram i a Zoo de Barcelona per a la seva incubació artificial: dels nou al Cram, han nascut cinc i quatre estan obrint-se, mentre que els vuit al Zoo segueixen en incubació.





PROTECCIÓ CONTRA LA PLUJA

Perquè les pluges d'aquest cap de setmana no afectessin la posta, es va recobrir el niu per impermeabilitzar-i permetre el treball amb el personal científic i tècnic, que ha examinat una per una les tortugues a mesura que naixien.





Pel que fa a el control de el niu, ha estat possible gràcies a la formació d'una xarxa de voluntaris que ha fet torns de vigilància les 24 hores, i en total han participat 1.500 persones.





PRIMERA POSADA A BARCELONA

És la primera vegada que una tortuga babaua posa els seus ous en una platja de Barcelona, i ha estat el primer dels quatre nius localitzats aquest any a Catalunya des que va començar la temporada de nidificació d'aquesta espècie.





Els altres nius s'han trobat a Vila-seca (Tarragona), on hi havia dues, i en la Barra d'Trabucador de Delta de l'Ebre (Tarragona): en total s'han comptabilitzat 400 ous de tortuga babaua en platges catalanes, igualant el rècord de nidificació d'aquesta espècie, registrat el 2018.