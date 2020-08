Pablo Casado: "Plantejaré a Sánchez acords en sanitat, educació, política internacional, pensions"

En una entrevista a La Razón el líder d'el PP, Pablo casats o, ha dit entre altres coses que: "No es pot demanar a l'PP donar suport a uns pressupostos de Podem"

























Preguntat pel suport que donaria el PP a un nou Estat d'Alarma per l'avanç de l'Covid-19 al país. Casado ha afirmat que "d esprés de ser tan triomfalista i dir que havíem derrotat a virus, Pedro Sánchez no pot parapetar, amagar-se en la barrera i escapolir entre les comunitats per eludir la seva responsabilitat, que, segons l'article 14 de la Llei que va aprovar el 2011 Zapatero, és en exclusiva dels governs estatals, és a dir, de l'Ministeri de Sanitat ".





Sobre Catalunya es pregunta el popular "com utilitzarien els independentistes l'estat d'alarma quan han arribat a dir que estar a Espanya ha causat morts per la Covid-19. Això és una mostra més que la gestió de la pandèmia, com passa en tots els països de la resta de món, s'ha de fer de manera global, a nivell de Govern de la Nació, amb una coordinació efectiva amb les autonomies, pel que fa a competents en gestió sanitària i educativa, però també pel que fa a ajuntaments i diputacions. I també en la seva col·laboració amb els fons europeus. La coordinació ha de fer-la el Govern d'Espanya ".





Per Casat Espanya ha perdut l'estiu a la lluita contra la pandèmia i en aquest sentit afirma que "Sánchez va cometre una gran irresponsabilitat quan el 5 de juliol va dir que havia derrotat a virus, surtin vostès al carrer i gaudeixin de la nova normalitat".





Casado es mostra inflexible i afirma que "l'autobombo, els aplaudiments i el triomfalisme de govern de Sánchez van donar una falsa sensació de tranquil·litat i van relaxar les prevencions, especialment de l us més joves. Aquesta segona onada és més dramàtica encara perquè el Govern no ha après de la primera, que va ser ja letal. Fins i tot l'ocultació de les imatges de l'drama que vivim, amb 45.000 morts i centenars de milers de contagiats de març a juliol, va fer que la gent no hagi estat conscient de la tragèdia que vivíem. hem passat de l' «vam sortir més forts», d'aquesta propaganda falsa i irresponsable, a un Govern que s'escapoleix entre altres administracions ".





Sobre la responsabilitat de les autonomies en aquesta pandèmia incloses les governades pel PP, Pablo Casado afirma que "Sánchez té legalment les competències per afrontar la lluita contra la pandèmia i ell mateix s'ha arrogat aquest poder total en les seves compareixences televisades i en la seva propaganda . ha arribat a dir que han salvat 400.000 vides. Seguint aquest raonament, són els causants de 45.000 morts? tothom està dient que Espanya és el país que pitjor ha gestionat aquesta pandèmia i aquí estan les xifres de contagis, de morts i també de ruïna econòmica produïda ".









Sobre la reunió de la setmana que ve amb el president de govern, Casado afirma: "Jo porto plantejant acords cinc mesos. He estès la mà per aprovar un pacte d'Estat per la Sanitat, per la cura de la gent gran, per la investigació i per la indústria nacional. Un pacte que plantejava un estoc de medicaments, que ja han incomplert perquè no tenim ni Remdesivir ".





Per Casat en el govern de coalició "ni escolten ni compleixen el que pacten perquè vam aconseguir incloure moltes d'aquestes mesures en la Comissió de Reconstrucció, i en tot just un mes han incomplert el pactat. Per tant, esperem que s'arribi a acords, però, sobretot, una vegada que se signen, com és el cas de l'sanitari, esperem que ho compleixin ".





I sobre els pactes que li plantejaran a Sánchez afirmen: "totes les ofertes de pacte que venim defensant. El pacte sanitari, per la recuperació econòmica, sobre el marc jurídic alternatiu a l'estat d'alarma i per a una tornada a l'escola segura. Li demanaré que d'una vegada per totes agafi el toro per les banyes i gestioni bé aquesta pandèmia, perquè no s'ha pogut gestionar pitjor ".





Pel que fa als Pressupostos ha dit: "Els Pressupostos són un altre globus sonda de l'PSOE perquè no coneixem una sola línia del seu pla i perquè la responsabilitat d'un Govern és aprovar primer l'avantprojecte de Llei de Pressupostos i després intentar pactar-. El problema de l' Govern és que ni tan sols tots els seus ministres volen aprovar els Pressupostos "









I afegeix Casat "de tant deixar anar esquers se'ls ha passat el termini i no arribaran a temps. Han de prorrogar els Pressupostos de l'PP una vegada més perquè no arriben a final d'any. No han aprovat el sostre de despesa, no han aprovat el camí de dèficit i no coneixem quin és el pla de reformes que estan obligats a manar a l'octubre a la UE. Si ens atenim al que altres anys van fer, ja hem vist, i aquí hi ha els informes del Banc d'Espanya, que no han complert cap de les recomanacions de la UE ".





Sobre si s'asseuran a negociar aquests PGE, el líder d'el PP ha dit "insisteixo, Sánchez va triar lliurement pactar amb Podem. Nosaltres hem d'exercir la nostra alternativa, i arribar a acords, en el que calgui, en Sanitat, Educació, política internacional , política d'aigua, despoblació, pensions i, per descomptat, de el marc jurídic per respondre a la pandèmia ".





A CATALUNYA PER CASAT CIUTADANS DE FER UNA ELECCIÓ FA A EL PSOE





Preguntat sobre els pactes a Catalunya, Casado, s'ha anat per les branques i ha contestat "encara no s'han convocat les eleccions. La relació amb Cs és molt bona i estem molt contents amb els governs de coalició autonòmics, provincials i municipals. Cs haurà de decidir quina posició de col·laboració mantindrà amb el PSOE i què compatibilitat té aquesta posició amb les idees que defensem al PP ".





Sobre el fracàs de la seva coalició amb Ciutadans al País Basc va afirmar Casado, "" Ahir mateix celebràvem l'aniversari de l'assassinat del nostre regidor Manuel Indiano, que tenia una botiga de llaminadures i a què van cosir amb 14 trets els etarres. Aquesta és la història que anem a reivindicar per més que ens diguin que a la gent ja no li importa. Nosaltres som i venim d'això, de l'sacrifici de 20 herois de la llibertat, companys de PP. ETA no mata, però el segueixen fent homenatges, ia la veïna comunitat de Navarra, a Alsasua, segueixen agredint als guàrdies civils i dient que Espanya ha de marxar d'allà. Aquest és un relat que hem de donar com a homenatge i perquè no hi hagi la impunitat ni els beneficis ni acostaments. Més de 50 ha fet ja el Govern, tot i no haver col·laboració efectiva per resoldre els assassinats que queden impunes ".





Pel que fa a VOX, el líder d'el PP ha dich o "el PP no governa amb Vox en cap autonomia ni província. Ho dic perquè, de vegades, la propaganda de l'PSOE, que sí que governa amb Podem, Bildu i els independentistes en moltes autonomies i governs, pretén despistar la gent. el PSOE és el partit que pacta amb radicals, i és el Govern de el PSOE el que ha ministres que es declaren orgullosament comunistes o alcaldesses que defensen l'autodeterminació de Catalunya. Quan el PP ha governat a Espanya s'ha defensat la unitat nacional i la creació d'ocupació, i quan ha governat el PSOE ha hagut recessió, atur i insostenibilitat dels serveis públics. el PP seguirà sent la casa comuna de centre dreta i estic convençut que guanyarem les properes eleccions, quan siguin ".