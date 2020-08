Torra no descarta demanar un estat d'alarma a Catalunya ni l'ajuda de l'Exèrcit

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dilluns que no descarta demanar al president de Govern, Pedro Sánchez, l'aplicació d'un estat d'alarma a Catalunya ni l'ajuda de l'Exèrcit si és necessari per fer front a la pandèmia del coronavirus .









"Podríem arribar a necessitar-ho, per tant, no descarto res. Tampoc demanar l'ajuda de personal de l'Exèrcit si ens cal. Ara la prioritat és la salut i la vida de les persones", ha assegurat en una entrevista a TV3.





El cap de l'Executiu català ha explicat que la setmana passada va parlar amb Sánchez i es van emplaçar a tenir una conversa aquesta setmana per conèixer els "detalls" de com s'aplicaria un estat d'alarma a Catalunya i per abordar un subsidi de conciliació familiar si es tanquen escoles.