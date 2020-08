El Govern central vol posar-se a prova davant possibles amenaces greus a l'Estat

El Govern de Pedro Sánchez vol estar preparat per afrontar una crisi de seguretat nacional en el futur. Per a això ha dissenyat un projecte en el qual posar a prova la capacitat de resposta de totes les instàncies de l'Estat en una suposada greu crisi que afecti la seguretat nacional.









Aquest exercici, en el qual prendran part tots els ministeris, té com a principal objectiu analitzar la coordinació i efectivitat de les diferents administracions públiques de país per fer front a aquelles amenaces a les que hagin de enfrontar-se amb caràcter d'urgència i que tinguin suficient gravetat com per posar en escac a país.





Les situacions que es contemplen en aquest tipus de situacions, segons la informació que publica El Confidencial Digital, són els conflictes armats, el terrorisme, el crim organitzat, la proliferació d'armes de destrucció massiva, l'espionatge, la vulnerabilitat dal ciberespai, la de l' espai marítim, l'espai aeri i ultraterrestre, l'amenaça sobre infraestructures crítiques, la inestabilitat econòmica i financera, la vulnerabilitat energètica, els fluxos migratoris irregulars, les emergències i catàstrofes, les epidèmies i pandèmies, i els efectes derivats del canvi climàtic.





RETARD

Aquest exercici havia estat dissenyat per dur-se a terme el passat mes d'abril, però l'arribada de la pandèmia de la Covid-19 va obligar a retardar-lo sine die, encara que l'Executiu té previst fer-ho quan es superi l'actual situació.





Els òrgans encarregats de dirigir totes les operacions que es duran a terme en aquest simulacre són el Departament de Seguretat Nacional i el Comitè de Situació, aquest últim dirigit per la vicepresidenta de Govern Carmen Calvo. El primer té com a director a Miquel Àngel Ballesteros, general de Brigada de l'Exèrcit de Terra en situació de retir, i està ubicat al complex de la Moncloa en el conegut búnquer i depèn de el Gabinet de la Presidència de Govern, que dirigeix Iván Redondo.





OBJECTIU

El principal objectiu d'aquest tipus d'exercicis és aconseguir una resposta òptima i coordinada de tots els estaments implicats en els mateixos. Per a això està previst la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, que se situa per sota d'altres situacions com els estats d'alarma, excepció i lloc i que, en cap cas, implica la suspensió de drets fonamentals i llibertats.





Segons es defineix en la pròpia normativa, la situació d'interès per a la seguretat nacional és "aquella en què, per la gravetat dels seus efectes i la dimensió, urgència i transversalitat de les mesures per a la seva resolució, requereix de la coordinació reforçada de les autoritats competents en l'exercici de les seves atribucions ordinàries, sota la direcció de el Govern, en el marc de el Sistema de Seguretat Nacional, garantint el funcionament òptim, integrat i flexible de tots els recursos disponibles, en els termes que preveu aquesta llei ".





ANTECEDENT

El Govern ja ha realitzat anteriorment exercicis de similars característiques, encara que mai amb una implicació tan àmplia de tots els estaments de l'Estat.





En algunes ocasions els ha fet dins de el marc d'alguns organismes internacionals, com l'OTAN, encara que en 2016 el Govern de Mariano dur a terme un simulacre en un exercici d'una suposada crisi de seguretat marítima i una altra simultània de ciberseguretat. Van participar els ministeris d'Afers Exteriors, Defensa, Interior, Foment, Indústria, Agricultura, Presidència i Sanitat. Pel que prepara l'Executiu de Pedro Sánchez participaran tots els ministeris.