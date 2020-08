El sector musical convoca mobilitzacions el 17 de setembre per la falta d'ajudes davant la pandèmia

La taula sectorial de la música i esdeveniments, composta per 37 organitzacions, ha convocat mobilitzacions per al proper 17 de setembre per "la manca de reconeixement d'una vulnerabilitat clara i d'ajudes concretes" per part de Govern davant la crisi generada per la pandèmia de coronavirus.









Aquestes mobilitzacions són el "primer pas" d'una sèrie d'accions que es pretén donar per visibilitzar la situació del sector. Un portaveu de la taula ha explicat a Europa Press que s'està valorant la possibilitat que aquestes protestes es concretin en manifestacions, tot i que encara no està tancat.





"Tal com s'està veient, davant la falta de reconeixement d'una vulnerabilitat clara, i d'ajudes concretes per part de govern, és vital donar visibilitat a la preocupant situació que viu el sector de l'espectacle i els esdeveniments", han assenyalat els convocants .





Així, la taula sectorial instarà tant a Govern com a diferents ministeris (Treball, Hisenda, Afers Econòmics, Cultura i Esport, i Indústria) a prendre "mesures urgents" en les pròximes setmanes per "garantir la supervivència" del sector.





Entre les reclamacions, s'inclou la necessitat de reconèixer a al sector de l'espectacle i els esdeveniments per part d'institucions i administracions públiques com un sector "especialment perjudicat" pel coronavirus i "prioritari".





Així mateix, demanen una "reactivació immediata" de les agendes culturals i d'esdeveniments de les administracions públiques, "sota l'estricte compliment" de tots els protocols de seguretat sanitària. També inclouen propostes per a treballadors autònoms, per compte d'altri, empreses i el sector de manera global.