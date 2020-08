La cara ínsula Barataria

Afecte és una bella paraula d'origen galaico portuguès. Un encreuament entre car, estimat, i carere, veu llatina que significa nostàlgia i trobar a faltar. Quan el duc burleta va nomenar 'governador' de l'ínsula Barataria a Sancho, Don Quixot li va donar a aquest una sèrie de consells plens d'afecte i amb un deix nostàlgic i entranyable; resignat a perdre al seu antic escuder, volia el millor per a ell.









Què li volia transmetre al seu servidor ja convertit en amic? Atès que desitjava vivament que sortís airós d'aquell extravagant i enganyós comès en el qual s'havien deixat enredar, li subratlla que el principal assumpte de la seva professió: "és perdonar els humils i castigar els superbs; vull dir: a córrer als miserables i destruir els rigorosos "; i sempre donant gràcies al cel, "el qual de fems sap aixecar els pobres i dels ximples fer discrets".





Creu, però, que les esperances dubtoses han de fer als homes atrevits, però no

temeraris. Una cosa és tenir audàcia i una altra ser ximple o suïcida.





A Sancho li recomana, especialment, que tingui temor de Déu, com una saviesa que li impedirà cometre certa classe d'errors. Que posi els ulls en qui és ell mateix, és a dir, que sigui un home de principis i no un penell. Que sigui coherent i que es conegui i reconegui: "que és el més difícil coneixement que pugui imaginar-se".





Que faci gala de la senzillesa del seu llinatge i no s'avergonyeixi de qui és, "perquè veient que no t'escorres (de vergonya), cap es posarà a correrte (humiliar); i preocupa't més de ser humil virtuós que pecador superb ".





Que el seu nord sigui descobrir la veritat i practicar la justícia amb misericòrdia: "Hallen en tu més compassió les llàgrimes del pobre, però no més justícia, que les informacions del ric". Per això "no siguis sempre rigorós ni sempre tou, i escull el mitjà entre aquests dos extrems: que en això hi ha el punt de la discreció". És a dir, que sigui sensat, liberal i opti sempre per atendre amb preferència als més febles, sempre de manera justa.





Per aquestes pàgines circulen missatges igualitaris, com aquests dos:





Quan Déu es fa de dia, per a tots es fa de dia.



Que tanta ànima tinc jo com un altre, i tant cos com el que més.







Fins i tot, la Teresa, la dona de Sancho, dirà que sempre "vaig ser amiga de la igualtat, i no puc veure paraules sense fonaments", és a dir, que no suportava la gent vana i pretensiosa. Aquest rebuig a donar-se importància s'uneix a una altra sentència del Quixot, plena de sentit de la realitat: "allà on hi ha la virtut en eminent grau, és perseguida», un desengany producte de l'experiència de la vida. Així, un virtuós manera de dir i de fer, també el de no donar-se samfaina (el que no és senyal de ser apocat, sinó de plena intel·ligència), genera enveja quan no menyspreu.





En el llit de mort de Don Quixot, Sancho li dirà, plorós i animós: "No es mori la seva mercè, senyor meu, sinó prengui el meu consell i visqui molts anys; perquè la major bogeria que pot fer un home en aquesta vida és deixar-se morir, sense més ni més, sense que ningú li mat, ni altres mans l'acabin que les de la malenconia ".





Acabem ja aquest curs de 'Literatura i Oci', amics. Només us demano una cosa: Al sortir, voleu amb il·lusió i mai renuncieu a escampar alegria voltant. Fins sempre!