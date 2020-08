Hamilton es passeja a Spa, Sáinz ni surt i a Ferrari ni se l'espera

No hi ha qui li faci ombra. Lewis Hamilton és clar dominador i, ara mateix, únic aspirant al títol de Fórmula 1. És igual el circuit, la climatologia, les ànsies dels rivals. A Spa, circuit mític on els grans demostren el que són, el pilot de Mercedes es va donar un passeig, va controlar com va voler la carrera i va veure com els Ferrari patien un autèntic calvari que va deixar als seus dos pilots fora dels punts. A més, Carlos Sáinz, setè a la tanda de classificació, ni tan sols va poder prendre la sortida pel trencament de la fuita del seu McLaren en la volta de formació de graella. Milloraran les coses per al madrileny quan vagi a Ferrari?













Ni la visita a un dels circuits més espectaculars del campionat ni les previsions de pluja van agitar una cursa sense emoció en què Hamilton va tornar a dominar de principi a fi. Spa-Francorchamps no va propiciar les baralles d'altres anys i el sol es va colar entre els núvols inofensives que van poblar el cel belga per a alegria del guanyador.





Després apuntar-se la quarta victòria de la seva carrera a Bèlgica, i 89ª de la seva carrera, ja a tan sols dos del rècord de Michael Schumacher, l'anglès posa rumb directe cap al seu setè títol comptant a més amb l'ajuda de Bottas, que el va secundar tota la prova sense arribar a inquietar-lo. A falta de deu carreres per tancar el curs, el líder ja avantatja en 47 punts a Verstappen i en 50 al seu company d'equip.





Amb dedicatòria inclosa al desaparegut actor Chadwick Boseman, l'única inquietud seriosa de Hamilton va ser vigilar el desgast dels pneumàtics en els últims girs, ja que el xoc en la volta 10 entre Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) i George Russell (Wiliams) va provocar que tots els pilots es veiessin obligats a avançar la seva única entrada a 'boxs'.





No obstant això, van aguantar els Pirelli de tots els monoplaces i no hi va haver sorpresa en els quilòmetres finals, on Daniel Ricciardo (Renault), quart classificat, va arrodonir la seva gran actuació amb la volta ràpida que li va proporcionar un punt extra en el seu caseller. El van seguir en meta Esteban Ocon (Renault), Alex Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) i els dos pilots de Racing Point que van tancar el 'Top 10', Lance Stroll i Sergio Pérez.





En el capítol de decepcions, dos noms propis molt clars: Carlos Sainz i Ferrari. El pilot madrileny, que arribava esperançat després apropiar-se de la setena posició en la qualificació, va veure com el seu cotxe s'avariava camí de la graella.





Un problema en el tub d'escapament el va condemnar a l'abandonament i va confirmar la seva històrica mala sort a Spa, on només ha vist la bandera a quadres en dues de les seves sis visites a la F1. La seva resignació va ser més que visible i sobre haver de veure pels monitors el pèssim rendiment del seu futur equip, Ferrari.





Per la seva banda, Ferrari es va posar vermell amb les posicions finals de Sebastian Vettel (13è) i Charles Leclerc (14è), el seu pitjor resultat combinat des del Gran Premi de la Gran Bretanya 2010. A més, la següent cursa se celebrarà diumenge que ve l'Autòdrom de Monza, territori italià on la 'Scuderia' posarà en joc el seu orgull.