La pandèmia és la principal preocupació del 60% dels espanyols

El 60 per cent dels espanyols situa a la pandèmia com la seva principal preocupació, segons l'estudi global d'Ipsos 'What worries the world', que recull mensualment les principals preocupacions de 27 països.









L'última onada es va realitzar entre el 26 de juliol i 4 d'agost, dates en què van començar a augmentar els rebrots diàriament. Les dades d'aquesta última onada mostren que, en comparació amb juliol, la preocupació pel coronavirus pateix un increment a nivell mundial després d'uns mesos de baixada, sent la major preocupació per al 46 per cent de la població mundial.





Mentre que al juliol el Covid-19 era la major preocupació per a 11 dels 27 països analitzats en aquest estudi, l'agost ja ho és per a 17 països. Els rebrots que s'estan produint en molts països és la causa d'aquest augment.





En concret, a Espanya la preocupació puja 8 punts respecte al juliol, sent ja un 60 per cent d'espanyols els que assenyalen al virus com la seva principal preocupació, situant-nos com el país europeu més preocupat per la Covid-19, seguits pel Regne Unit (58%).





A nivell mundial, Espanya ocupa el quart lloc en aquest moment, per darrere del Japó (70%), Austràlia (67%) i Malàisia (61%). La preocupació actual a Espanya pel coronavirus s'acosta a l'aconseguida a l'abril, en ple pic de la pandèmia, quan va arribar a ser el "més preocupant" per al 68 per cent, superant en aquell moment, i per primera vegada, a la desocupació .





Tot i que en aquesta última onada l'atur es torna a situar per sobre de la pandèmia, la diferència és només d'un punt (61%), suposant un augment de dos punts enfront de el mes anterior quan era la principal preocupació per al 59 per cent de els espanyols. Aquesta xifra situa Espanya com el tercer país a nivell mundial més preocupat per aquest tema, i el segon dins d'Europa, només per darrere d'Itàlia (62%).





No obstant això, tot i l'augment de la preocupació per la pandèmia a causa dels rebrots, no segueix la mateixa tendència pel que fa a sanitat, un aspecte que es manté en la mateixa xifra que el mes passat (29%), passant de la cambra a el cinquè lloc de les principals preocupacions per als espanyols.





Es trenca així una cosa que anava aparellat durant els mesos més durs de la pandèmia (Covid-19 i Sanitat), on la Sanitat va arribar a situar-se com la tercera major preocupació per a un 44 per cent dels espanyols. Això pot ser degut al fet que, tot i les xifres "novament alarmants", "no hi ha perill encara" de saturació hospitalària i, per això, la sanitat no ocupa els primers llocs en les preocupacions actuals.





Tot i això, Espanya és el tercer país europeu més preocupat pel seu sistema sanitari, per darrere d'Hongria (59%) i de Polònia (46%). A nivell general, es registra un augment en la percepció entre els espanyols que el nostre país està anant pel mal camí, passant d'un 63 per cent d'espanyols que opinaven així al juliol a un 69 per cent que ho fa a l'agost.





Tot i això, es tracta de xifres menors a les recollides abans de l'arribada de la pandèmia al nostre país, quan al gener era el 79 per cent de la població els que consideraven que Espanya estava anant pel mal camí, una dada que ens situava com el quart país més pessimista, a el mateix nivell que França (79%) i per darrere d'Itàlia (83%), on també han millorat la seva opinió sobre el rumb del seu país, situant-se actualment en el 72 per cent i 66 per cent respectivament.





Destaca també en els resultats d'aquesta onada l'augment dels espanyols sobre la corrupció política i econòmica, que puja tres punts respecte al juliol, ocupant així la tercera posició en les preocupacions de la població.