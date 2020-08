Sánchez demana "unitat" i "desterrar la baralla partidista" per superar la crisi

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que la primera condició per a "superar el drama" del coronavirus és la "unitat" i "desterrar la baralla partidista", i per això ha demanat "un nou clima polític", marcat per l'estabilitat, que el seu Govern pensa garantir, però també per la superació de "vells clixés".









En la seva conferència "Espanya pot" davant d'un centenar de representants d'empreses, agents socials i del món de la cultura i la societat civil, Sánchez ha assegurat que Espanya necessita a molta gent "cop de mà". "Espanya pot, si Espanya vol. Si no tots, al menys molts, els més", ha afegit.





Sánchez ha defensat els èxits de l'Espanya constitucional, ja que "no hi ha justificació per no apreciar el que s'ha aconseguit en aquests 40 anys de democràcia", ha cridat a desterrar la "llegenda negra" que sorgeix d'entre els propis espanyols i ha remarcat que, en l'actual context, el Govern ho té clar: "Triem unitat, ni divisió ni enfrontament".





El cap de l'Executiu ha advertit a tota la classe política que la legislatura serà llarga, perquè el govern de coalició que presideix "pot garantir l'estabilitat de l'Executiu els 40 mesos" que queden per davant, així que depèn de tots el que, a més d'"estable i dilatada", sigui "fecunda". L'estabilitat no n'hi ha prou, ha dit, cal unitat perquè esperen "reptes enormes, inimaginables, insuperables amb les velles fórmules".





Amb tot, ha deixat clar que no pretén la "unanimitat" - "no sóc ingenu", ha dit--, d'entrada perquè "hi ha forces que s'autoexclouen i abans de qualsevol proposta responen negativament". Però també que no pretén que ningú aparqui les seves creences, la seva "escala de valors" o les seves preferències polítiques, la seva progressisme o el seu "valors tradicionals", però sí "compassar a el moment excepcional" i "compaginar-" amb "un bé superior que és la recuperació de país ".





"ESPANYA HA D'ENTENDRE AMB ESPANYA"

"Espanya ha d'entendre amb Espanya com Europa es va entendre amb Europa al juliol", ha subratllat, una crida que ha fet abans de rebre, dimecres al Palau de la Moncloa, a el president del PP, Pablo Casado, i a la presidenta de Ciutadans , Inés Arrimadas.





Tal com ja va avançar en la roda de premsa posterior a el primer Consell de Ministres del curs polític, Sánchez vol unitat no només contra la lluita més directa contra la pandèmia, sinó també per renovar les institucions constitucionals, perquè siguin sòlides i puguin emparar l'esforç de recuperació, "totes, no només algunes extretes a caprici de l'interès polític d'alguns partits".





Així, ha assenyalat que les comunitats autònomes són part essencial de la Constitució i s'han de "respectar les seves competències a la primavera i a la tardor", que el Poder Judicial ha invocar "quan convé i quan incomoda" i que el Tribunal Constitucional ha d'actualitzar-honrant el mandat constitucional "sempre" i no només quan es "vingui de gust". "A les dures i a les madures", ha dit.





LA UNITAT VA SER LA LLIÇÓ DE LA PRIMAVERA

En una intervenció de gairebé una hora de durada, Sánchez ha defensat que la necessitat d'unitat va ser precisament la lliçó apresa durant els primers mesos de la batalla contra el virus. Aquesta batalla, ha repetit una i altra vegada, no la va donar només la meitat de la població, ni la meitat dels treballadors sanitaris, dels policies, dels militars o dels empresaris, "i molt menys una meitat enfrontada contra l'altra ".





És més, s'ha mostrat convençut que fins i tot a l'auditori hi havia persones de diferent orientació política, però que "comparteixen les mateixes esperances, anhel i voluntat veure a país alçat caminant cap al futur" i estan "preparats per sumar esforços i aconseguir aquest afany comú ".





Al costat de Govern en ple llevat dels titulars de Cultura i Universitats, han acompanyat a Sánchez empresaris com la presidenta del Santander, Ana Botín i la de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; i els presidents de Telefónica, José María Álvarez Pallete; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; BBVA, CarlosTorres; ACS, Florentino Pérez; Repsol, Antoni Brufau; Acciona, José Manuel Entrecanales i Inditex, Pablo Isla.





També hi han assistit el president de la CEOE, Antonio Garamendi; els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament. Entre els representants de mitjans de comunicació, la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo; la d'Efe, Gabriela Cañas i el president d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes. Del món de la cultura s'ha pogut veure al pianista James Rhodes, l'escriptor Lorenzo Silva i l'actriu Concha Velasco, a més del director de l'Institut Cervantes Luis García Montero.





ELS PARTITS NO PODEN "NO DONAR-SE PER ASSABENTATS"

Segons el parer de Sánchez, si els empresaris, els treballadors i les famílies saben que "res pot tornar a ser com abans", els partits polítics no poden "no donar-se per assabentats" i seguir amb els seus antics hàbits i "clixés". "El desafiament és terrible, és aclaparadora", ha avisat.





Tot això tenint en compte que, segons la seva anàlisi, la pandèmia de Covid-19, a diferències d'altres grans crisis, no imprimirà un "gir brusc" en la societat sinó que accelerarà el rumb de transformacions que ja estaven en marxa. Així, ha volgut veure "oportunitats" a la incertesa i ha insistit treballar en quatre grans transformacions: digital, ecològica, de cohesió social i territorial i feminista.





Sánchez ha dedicat temps a explicar-les i ha posat èmfasi en la necessitat de cohesió. Igual que el fons europeu pretén impedir bretxes entre els països de la UE, veu "inajornable" tancar bretxes dins d'Espanya, també en pro d'aconseguir la unitat que tant proclama. "Dues persones separades per un abisme de desigualtat de recursos no es tenen membres de cap comunitat sense comunitat no hi ha resposta a cap crisi, i menys a una d'aquesta envergadura. Quan s'imposa la consigna del campi qui pugui l'experiència és que gairebé ningú se salva ", ha defensat.